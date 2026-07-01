Do svého podcastu si influencerka Agáta Hanychová tentokrát pozvala moderátora Aleše Cibulku a herce Michala Jagelku, kteří tvoří stabilní pár v českém šoubyznysu už několik desetiletí. V rozhovoru otevřeli téma nejen jejich vztahu, ale také jejich pracovní etapy na televizi Barrandov, kde se potkali s Agátiným bývalým partnerem Jaromírem Soukupem. A prozradili na něj velmi zajímavou věc.
Bál se kamer a koktal. Cibulka s Jagelkou práskli, jak stvořili Soukupa
Jaromír Soukup se stal jednou z nejvýraznějších tváří televize Barrandov, jen málokdo ale ví, že jeho cesta před kamery začala díky Aleši Cibulkovi a Michalu Jagelkovi. Právě v podcastu Agáty Hanychové moderátor překvapivě přiznal, že to byl on, kdo Soukupa poprvé přemluvil k televiznímu vystoupení. Tehdejší majitel televize se prý kamer obával, koktal a mluvit před diváky vůbec nechtěl.
„Byli jste tam v době, kdy měl Barrandov ještě elektřinu a byl jiný pořad než Jaromíra Soukupa,“ neodpustila si rýpnutí Agáta. „Zažili jsme éru, kdy to byla čtvrtá největší televize v zemi, vzkvétala a mělo to skvělou atmosféru,“ zavzpomínal Jagelka. „My toho Mirka pamatujeme jinak. K nám se choval hezky a korektně. A jak třeba někdo říkal, že na ně řval, tak to si k nám nikdy nedovolil. A myslím si, že svého času jsme byli i kamarádi,“ dodal oblíbený dabér.
Cibulka přidal vzpomínku na to, že v době, kdy oni nastoupili do televize, tak málokdo znal Jaromíra Soukupa. Televize sídlila na Barrandově a ředitelství bylo v Braníku. A jelikož tehdy ještě Soukup nenatáčel žádný ze svých pořadů, pro zaměstnance bylo velmi vzácné spatřit ho tváří v tvář. Pak Cibulka během vyprávění překvapil svým přiznáním.
„Za to, že se dostal na obraz, můžu já. Chci se k tomu přiznat,“ prohlásil moderátor oblíbeného pořadu Tobogan. „Točil se první Silvestr. To byl rok 2013, já to tehdy moderoval s Kačkou Brožovou, která byla v té době jeho partnerkou, a vymýšleli jsme, co udělat o půlnoci. Byl jsem scénárista a vymyslel jsem, že by přišel a připil si s námi. Aby ty ženský viděly, kdo to je, co to je za chlapa, co je s tou Brožovou,“ vysvětlil své pohnutky Aleš.
„On se velmi zdráhal, že neumí mluvit, taky se to točilo asi dvacetkrát, koktal, nešlo mu to,“ prásknul na Soukupa Cibulka. To Hanychovou velmi překvapilo. „On někdy přiznal, že něco neumí? Máš to natočený?“ rozesmála se Agáta, která se se Sukupem neustále soudí o jejich společnou dceru Rozárku. „To, že by měl svůj pořad, to bylo až o pět let později,“ řekl Cibulka, který se Soukupa i zpětně zastává. Se svým životním partnerem také potvrdili, že jim nikdy nedlužil žádné peníze, na rozdíl od mnoha jiných zaměstnanců.
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Zdroj: podcast Agáty Hanychové