Herečka Národního divadla Libuše Havelková, kterou si diváci pamatují mimo jiné z filmů Starci na chmelu nebo Ostře sledované vlaky, působila také jako pedagožka na DAMU. Podle své vnučky Rozálie rozhodně nebyla taková, jak ji mnozí vnímali z televizní obrazovky.
„Babička uměla být nelítostná.“ Rozálie Havelková vzpomíná na přísnou Libuši Havelkovou
Libuše Havelková působila jako laskavá „babička“ z obrazovky, doma ale měla na vnučku Rozálii vysoké nároky. Ta dnes otevřeně vzpomíná na přísnou výchovu, poznámky k jejímu vzhledu i na to, jak je mrzí, že se herečka nedožila jejích dnešních úspěchů – ani prvního turné, které jí věnovala.
„Každý si myslel, že moje babička je taková laskavá a hodná babička z Kouzelné školky, která se neumí ani zlobit. Ale uměla to, a byla i přísná,“ vzpomíná Rozálie. Rodinné soužití prý nebylo vždy jednoduché. Babička měla na vnučku vysoké nároky a nebála se je dávat najevo. „Neustále se jí na mně něco nelíbilo. A především mi vytýkala moje vlasy, rozčilovala se, že jsem strašně rozcuchaná, že vypadám jak vrabčák a měla bych se upravit,“ přiznává Rozálie, dcera muzikanta a režiséra Ondřeje Havelky a herečky Alice Kovácsové, která byla více než třicet let blízkou přítelkyní Karla Gotta (†80).
Vzájemné porozumění mezi nimi nepřišlo hned. Skutečný vztah si začaly budovat až ve chvíli, kdy odeznělo neklidné období dospívání. O to bolestnější pak byla ztráta, která přišla 6. dubna 2017, kdy Libuše Havelková zemřela. Rozálii tehdy bylo pouhých dvacet let. Babička se tak nedožila jejích dalších profesních úspěchů – například účinkování v muzikálu Cabaret v Divadle Bez zábradlí ani vydání dvou autorských desek se šansonovým repertoárem, v němž se doprovází na harmoniku.
Právě jí věnovala i své první koncertní turné nazvané podle alba Láska, hlína, rýč. „Moc by mě zajímalo, jak by asi koncerty babička ohodnotila,“ svěřuje se Rozálie. „Chtěla bych, aby na mne byla pyšná,“ dodává.