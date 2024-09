"Babička mizí, už ani neví, že mám dceru," zoufá si Leoš Mareš

Rodina patří u moderátora Leoše Mareše mezi priority. A konkrétně jeho babičku si fanoušci zamilovali. Nejen na Instagramu, kde ji často ukazoval, ale také na jednom z jeho koncertních projektů, kde babička hostovala a recitovala poezii. Jenže to už se bohužel nikdy nezopakuje.

"Moje babička je velmi k světu. Žije aktivním životem, ale teď už prostě… Ještě před třemi lety vystupovala na Starých peckách, recitovala. A teď už by to nedala. Nevím, jak to říct, ale ten věk…" rozpovídal se Mareš v Ranní show na Evropě 2. Tam také přiznal, že už je na ní vysoký věk znát a podepisuje se na jejích duševních schopnostech.

"Ta moje babička už prostě… jakoby mizí, když to řeknu takhle. Někdy je to hrozný. Byli jsme tam s mou dcerou, její pravnučkou. Zeptá se mě třeba, co je to za dítě. Nechápe to. 'To je dcera.' 'Ty máš dceru?', 'Babi, vždyť to víš. Už jsme tu byli tolikrát'," posteskl si Mareš.