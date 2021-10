Babčáková bojuje s nemocí. Její účast v druhém kole StarDance není jistá

"Bohužel jsem minulý týden prochladla, a jakmile opadl adrenalin po prvním přenosu, začalo mě bolet v krku a pak to sedlo na průdušky. Pak dorazila i rýma a zvýšená teplota a parta příznaků byla celá. Je to můj standardní průběh prochlazení. Je o mě nadstandardně postaráno. Cítím podporu mnoha lidí. I konkrétní pomoc. Třeba mi došla tymiánová mast, dala jsem to na Facebook a druhý den ráno už mi ji jedna ochotná žena přivezla. Tohle miluju, když funguje společenství," přiznala České televizi Simona Babčáková, která patří mezi favoritky soutěže.

"Testy na vyvíteco mám negativní a už se těším na sobotu. Do té doby se budu šetřit a dovolím svému tělu se se vším vypořádat. Jsem v dobré náladě a děkuji všem za obrovskou podporu, kterou kolem sebe cítím. Je to vysoce hojivé," dodala herečka. Její nepřítomnost by mrzela nejen fanoušky, ale i kolegy, známé moderátory a porotu, kterou její výkon v prvním kole nadchl.

"Vůbec nepochybuji o tom, že to Simča zvládne. Máme od sebe týden pauzu a už teď si myslím, že jí parket, tanec a já tak chybíme, že to v sobotu rozjede," vyjádřil se k nemoci své známé taneční polovičky tanečník Martin Prágr, bývalý taneční partner moderátorky a tehdejší královny biatlonu Gabriely Soukalové.

Druhé kolo taneční show, které proběhne 23. října, bude věnováno Jiřímu Suchému a jeho písním. Herec a hudebník první říjnový den oslavil devadesátiny.