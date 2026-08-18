Veronica Biasiol patří mezi známé české influencerky a dlouhodobě se pohybuje také ve světě beauty. V minulosti se účastnila Miss Czech Republic, na sociálních sítích si vybudovala početnou komunitu a později si otevřela také vlastní kosmetický salon. Matěj Dejdar je podnikatel a syn herce Martina Dejdara. Na rozdíl od své partnerky se dlouho držel spíše mimo hlavní pozornost médií, jejich vztah to ale změnil.
Až na věky věků. Veronica Biasiol a Matěj Dejdar si řekli své ano
Veronica Biasiol a Matěj Dejdar jsou svoji. Dvojice, která od začátku svého vztahu rozhodně nepatřila k těm, jež by s velkými životními kroky dlouho otálely, tak završila romanci, která se rozběhla v neobvykle rychlém tempu. Od prvního setkání přes společné bydlení až k zásnubám jim stačilo jen několik měsíců.
Za vším hledej práci
Jejich první setkání přitom nebylo domluvenou schůzkou ani výsledkem seznamovací aplikace. Veronica spolupracovala na vlastním parfému se značkou Parfame, jejímž spolumajitelem je Matěj. Osobně se potkali při finálním focení hotového produktu – a podle jejich pozdějšího vyprávění mezi nimi přeskočila jiskra prakticky okamžitě. „On byl první, koho jsem viděla přes celou tu místnost,“ vzpomínala později Biasiol.
Na Matějovi ji podle jejích slov zaujal nejen vzhled, ale především charisma a galantnost. Sama jejich začátek označovala za lásku na první pohled. Podobně o prvním setkání mluvil i Matěj. Oba navíc brzy zjistili, že mají velmi podobné povahy a přístup k životu.
A právě rychlost se stala jedním z hlavních znaků jejich vztahu. Po několika dnech vyrazili společně do Barcelony a přibližně po třech týdnech už sdíleli jednu domácnost. Veronica se velmi brzy seznámila také s Matějovými rodiči Martinem a Danielou Dejdarovými. Sama později přiznala, že z prvního setkání byla nervózní, do rodiny ale podle svých slov zapadla bez větších problémů.
Od prvního pohledu k zásnubám
Zatímco okolí mohlo mít pocit, že dvojice postupuje až překvapivě rychle, oni sami své tempo nijak nezpochybňovali. Biasiol v únoru v Show Jana Krause prozradila, že se po třech týdnech sestěhovali, a už tehdy o vztahu mluvila jako o velmi šťastném.
Další velký krok přišel na jaře. V dubnu oznámili zásnuby a podle Veronicy nebyla představa svatby v jejich vztahu žádnou novinkou. Matěj totiž o společné budoucnosti mluvil téměř od začátku a podle jejího vyprávění jí už zhruba po týdnu naznačil, že by si ji jednou chtěl vzít.