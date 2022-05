Překonala rakovinu, milují ji homosexuálové. Kylie Minogue byste pravý věk nehádali

Rodačka z Melbourne přišla na svět 28. května do rodiny účetního a profesionální tanečnice. Její matka byla Velšanka, předci jejího otce pocházeli z Austrálie a Irska. Zpěvačka má ještě dva mladší sourozence - sestru Dannii, která je taktéž zpěvačkou a herečkou, a bratra Brendana, jenž pracuje jako televizní kameraman.

Počátky její pěvecké kariéry sahají do konce 80. let, kdy nazpívala mimořádně úspěšný singl The Locomotion. Ten se držel sedm týdnů v čele australských hudebních žebříčků a stal se nejlépe prodávaným singlem v zemi v 80. letech. Celosvětově prodala více než 70 milionů alb. Angažuje se také v řadě charitativních organizací.

V roce 2005 jí byla ve 36 letech diagnostikována rakovina prsu, kterou se podařilo vyléčit.

