Australská herečka chce zmrazit tělo mrtvého syna, aby ho později mohla oživit

Její syn by prý se zmrazením souhlasil, protože o tom v minulosti už spolu hovořili. „Před šesti nebo sedmi lety jsme si povídali o posmrtném životě a nebi, a já mu tehdy vysvětlila, co je to kryonika. Řekl mi, že by to chtěl podstoupit. Časem jsme o tom mluvili znovu – chtěli jsme to udělat spolu. Nikdy se nerozdělit. Zaslouží si druhou šanci na to, aby žil život, jaký si přál,“ řekla herečka v jednom z rozhovorů.