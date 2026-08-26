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„Asi bych to nepřežila...“ Marta Kubišová promluvila o tragédii Václava Neckáře a přiznala, proč mu nezavolá

Václav Neckář
Václav Neckář
Václav Neckář
Marta Kubišová
Václav Neckář
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Václav Neckář |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Zpěvák Václav Neckář prožívá nejhorší chvíle života. Jeho jediný syn Václav, který mu byl největší oporou, podlehl na pražském ARO agresivní infekci a celkovému selhání orgánů. Lékaři dělali maximum, v pondělí však boj o život prohrál. Zpráva o synově smrti zastihla zdrceného otce v pondělí odpoledne. Jak na ni reagoval, popsala rodinná přítelkyně.

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Obrovskou oporu našel Václav Neckář u vdovy po svém dvorním textaři Zdeňku Rytířovi. V posledních dnech s Helenou Rytířovou konzultoval vše kolem nemocného syna. Ta ostatně znala Václava mladšího od dětství a třicet let s ním úzce spolupracovala v nahrávacím studiu, kde působil jako zvukař. 

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Když se zpěvák v pondělí odpoledne dozvěděl, že jeho jediný syn zemřel, zavolal právě jí. Podle informací Blesku jí oznámil nejhorší zprávu svého života: „Vašík nám umřel A jdu spát!“

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Zpěvák byl ze synovy smrti naprosto zdrcený a nedokázal zůstat tváří v tvář nesnesitelné realitě. „Vašek je úplně hotovej. Když se to dozvěděl, zavolal mi tu neuvěřitelnou zprávu a hlesl: ‚A jdu spát!‘ Chápu ho. Vzal si prášky. Nechtěl být při vědomí“ popsala se slzami v očích Rytířová.

Věřil, že se vyléčí

Zoufalý otec přitom až do poslední chvíle věřil, že se jeho syn uzdraví. Přestože měl o něj obrovský strach, vůbec ho nenapadlo, že by mohl zemřít. Naposledy ho navštívil v nemocnici v neděli, to už byl ale Václav mladší v umělém spánku, ve kterém strávil poslední čtyři dny života.

Václav Neckář mladší se dlouhodobě potýkal s vážnými zdravotními komplikacemi. Trpěl těžkou cukrovkou a v poslední době mu selhávaly ledviny, kvůli čemuž musel docházet na dialýzu. Osudným se mu však nakonec stal zdánlivě běžný zdravotní problém bércový vřed na noze.

Vaclav Neckar, syn, Vaclav Neckar ml
Václav Neckář přišel o svého jediného syna.
Foto: HerminaPress

Do rány se mu dostala agresivní infekce, pravděpodobně streptokok. To vyvolalo rozsáhlý zánět, takzvanou růži neboli erysipel, a následnou otravu krve. S touto diagnózou byl před deseti dny hospitalizován na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze.

Oslabené tělo dvaapadesátiletého muže nedokázalo s agresivním zánětem bojovat. Postupně mu selhaly ledviny, játra a nakonec vypověděl službu celý organismus. Lékaři ho proto museli uvést do umělého spánku, z něhož se už ale neprobral. Helena Rytířová však zdůraznila, že péče byla na té nejvyšší úrovni: „Měl tu nejlepší lékařskou péči pod sluncem, zanedbáno nic nebylo. Na mou duši!“.

Ztráta jediného syna zasáhla legendárního zpěváka o to více, že byl jeho největší životní i pracovní oporou a v poslední době se o něj kompletně staral místo bratra Jana Neckáře, který již se zpěvákem odmítal vystupovat.

Šokovaná Kubišová

Tragická zpráva hluboce zasáhla i Neckářovu dlouholetou přítelkyni Martu Kubišovou, s níž kdysi společně s Helenou Vondráčkovou vystupoval v legendárním triu Golden Kids. Když se o smrti Václava mladšího dozvěděla, byla v šoku. 

„Vždyť přišel o jediné dítě, na kterém přímo visel. Je to hrůza! Vůbec si neumím představit sebe na jeho místě. Asi bych to nepřežila“ hlesla se slzami v hlase Kubišová. Přiznala také, že v tu chvíli neměla dostatek sil, aby svému dlouholetému příteli vůbec zatelefonovala.

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Zdroj: blesk.cz

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