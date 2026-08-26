Obrovskou oporu našel Václav Neckář u vdovy po svém dvorním textaři Zdeňku Rytířovi. V posledních dnech s Helenou Rytířovou konzultoval vše kolem nemocného syna. Ta ostatně znala Václava mladšího od dětství a třicet let s ním úzce spolupracovala v nahrávacím studiu, kde působil jako zvukař.
„Asi bych to nepřežila...“ Marta Kubišová promluvila o tragédii Václava Neckáře a přiznala, proč mu nezavolá
Zpěvák Václav Neckář prožívá nejhorší chvíle života. Jeho jediný syn Václav, který mu byl největší oporou, podlehl na pražském ARO agresivní infekci a celkovému selhání orgánů. Lékaři dělali maximum, v pondělí však boj o život prohrál. Zpráva o synově smrti zastihla zdrceného otce v pondělí odpoledne. Jak na ni reagoval, popsala rodinná přítelkyně.
Obrovskou oporu našel Václav Neckář u vdovy po svém dvorním textaři Zdeňku Rytířovi. V posledních dnech s Helenou Rytířovou konzultoval vše kolem nemocného syna. Ta ostatně znala Václava mladšího od dětství a třicet let s ním úzce spolupracovala v nahrávacím studiu, kde působil jako zvukař.
Když se zpěvák v pondělí odpoledne dozvěděl, že jeho jediný syn zemřel, zavolal právě jí. Podle informací Blesku jí oznámil nejhorší zprávu svého života: „Vašík nám umřel… A jdu spát!“
Zpěvák byl ze synovy smrti naprosto zdrcený a nedokázal zůstat tváří v tvář nesnesitelné realitě. „Vašek je úplně hotovej. Když se to dozvěděl, zavolal mi tu neuvěřitelnou zprávu a hlesl: ‚A jdu spát!‘ Chápu ho. Vzal si prášky. Nechtěl být při vědomí…“ popsala se slzami v očích Rytířová.
Věřil, že se vyléčí
Zoufalý otec přitom až do poslední chvíle věřil, že se jeho syn uzdraví. Přestože měl o něj obrovský strach, vůbec ho nenapadlo, že by mohl zemřít. Naposledy ho navštívil v nemocnici v neděli, to už byl ale Václav mladší v umělém spánku, ve kterém strávil poslední čtyři dny života.
Václav Neckář mladší se dlouhodobě potýkal s vážnými zdravotními komplikacemi. Trpěl těžkou cukrovkou a v poslední době mu selhávaly ledviny, kvůli čemuž musel docházet na dialýzu. Osudným se mu však nakonec stal zdánlivě běžný zdravotní problém – bércový vřed na noze.
Do rány se mu dostala agresivní infekce, pravděpodobně streptokok. To vyvolalo rozsáhlý zánět, takzvanou růži neboli erysipel, a následnou otravu krve. S touto diagnózou byl před deseti dny hospitalizován na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze.
Oslabené tělo dvaapadesátiletého muže nedokázalo s agresivním zánětem bojovat. Postupně mu selhaly ledviny, játra a nakonec vypověděl službu celý organismus. Lékaři ho proto museli uvést do umělého spánku, z něhož se už ale neprobral. Helena Rytířová však zdůraznila, že péče byla na té nejvyšší úrovni: „Měl tu nejlepší lékařskou péči pod sluncem, zanedbáno nic nebylo. Na mou duši!“.
Ztráta jediného syna zasáhla legendárního zpěváka o to více, že byl jeho největší životní i pracovní oporou a v poslední době se o něj kompletně staral místo bratra Jana Neckáře, který již se zpěvákem odmítal vystupovat.
Šokovaná Kubišová
Tragická zpráva hluboce zasáhla i Neckářovu dlouholetou přítelkyni Martu Kubišovou, s níž kdysi společně s Helenou Vondráčkovou vystupoval v legendárním triu Golden Kids. Když se o smrti Václava mladšího dozvěděla, byla v šoku.
„Vždyť přišel o jediné dítě, na kterém přímo visel. Je to hrůza! Vůbec si neumím představit sebe na jeho místě. Asi bych to nepřežila…“ hlesla se slzami v hlase Kubišová. Přiznala také, že v tu chvíli neměla dostatek sil, aby svému dlouholetému příteli vůbec zatelefonovala.