Artur Štaidl se maskuje knírem a ví, že na muzice nevydělá

Kulturní událostí posledních dní byla mimo jiné premiéra posledních dílů série o životě zpěvačky Ivety Bartošové. To si nenechal ujít ani její jediný syn Artur Štaidl. Ten se ukázal s knírem, který mnohé trochu překvapil. A prozradil, co dalšího, kromě hudebního talentu, má po rodičích.

"Co jsem zdědil, to jsou řídnoucí vlasy. To je zkrátka věc, se kterou se člověk musí smířit. A knírek? Možná to dělám proto, aby mě nikdo nepoznal, možná proto, že se mi to líbí, možná proto, že mě knírek prostě baví," okomentoval svůj současný vzhled Štaidl. A podělil se s veřejností i o to, co ho v současnosti živí a zaměstnává.

"Mám se dobře, jsem momentálně víceméně spokojený. Dělám obchodního zástupce v jedné agentuře, věnuji se marketingu a ve volném čase také psychologii. Studium jsem musel ukončit, zároveň s prací to bohužel nešlo stíhat," přiznal jediný syn Bartošové, který dodal, že slavné jméno mu rozhodně není na obtíž. Podle jeho slov si mladší generace ani neuvědomují, kdo byli jeho rodiče, a ti starší to prý taktně při styku s ním nedávají najevo.

Artur měl v minulosti i svou kapelu, ale hudbě už se nyní moc nevěnuje. Možná i proto, že v ní rozhodně nevidí svou budoucnost. A to i kvůli tomu, co prý říkával jeho otec. "Spíš pro zábavu, jen tak pro sebe, protože mě to baví. Ale upřímně? Dost rád a dost často si opakuji jednu z tátových oblíbených hlášek, kterou používal v tomto smyslu poměrně dost často. Říkal, že jestli v Čechách někdy nějaké peníze v hudbě byly, tak už je vybral on s Gottem a nemá smysl se snažit o nějaké další," pobavil v rozhovoru pro iDnes.