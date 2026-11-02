Syn Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla Artur se po delší době rozpovídal o svém soukromí. V Show Jana Krause překvapil přiznáním, že kvůli tomu, co v životě prožil, vyhledal psychoterapii. Otevřeně popsal také metodu, která mu pomáhala, a naznačil, že vyrovnat se s vlastní minulostí nebylo jednoduché.
Artur Štaidl promluvil o bolestivé minulosti. Po smrti Ivety Bartošové musel vyhledat odbornou pomoc
Vyrůstal ve stínu slavných rodičů a osud mu připravil bolestné zkoušky. Artur Štaidl nyní přiznal, že při vyrovnávání se s minulostí potřeboval pomoc odborníka.
„Chodil jsem specificky na rogersovskou terapii,“ prozradil Artur Janu Krausovi. Jde o přístup, při němž terapeut klienta nesoudí, nepředkládá mu hotové rady, ale především naslouchá. „Ten terapeut by neměl soudit, neměl by žádným způsobem radit tomu klientovi, ale měl by jenom poslouchat a nechat toho klienta, aby si na ty věci přišel sám,“ vysvětlil. Moderátor na jeho slova pohotově zareagoval po svém. „No tak to já jsem takový Rogers,“ prohlásil Kraus a vzápětí dodal: „A pak se sám musím doléčit.“
Artur se musel vyrovnávat s nelehkým osudem už od dětství. Vyrůstal jako syn dvou velmi známých osobností, jeho soukromí proto nikdy nebylo úplně oddělené od zájmu veřejnosti. Zásadní ranou pro něj byla smrt maminky Ivety Bartošové, která v dubnu 2014 ukončila život skokem pod vlak. Později přišel také o tatínka Ladislava Štaidla, který zemřel v lednu 2021. Artur se k rodinným tragédiím příliš často nevrací, tentokrát ale naznačil, že hledání cesty, jak se s minulostí vyrovnat, pro něj bylo důležité.
Dnes už si buduje vlastní život a živí se mimo svět showbyznysu. „Dělal jsem dlouho v gastru. Za barem, vařil jsem kávu, v kuchyni jsem nezůstal moc dlouho,“ zavzpomínal na své pracovní začátky. Nyní podniká v oblasti rekonstrukcí nemovitostí a věnuje se také hudbě. S přáteli založil kapelu Bananazz, se kterou se vrací k rocku. „Na našem YouTube už máme první písničku Rockový nebe,“ pochlubil se dříve.
A dobře se mu daří také v soukromí. Po jeho boku se objevuje partnerka, která vystupuje jako mořská panna Morana. Artur už v minulosti přiznal, že se svatbě nebrání. „Když poznám tu správnou ženu, tak si ji rád vezmu, a je mi jedno, kdy to bude. Momentálně to tak cítím, je to super, máme se spolu dobře a mohlo by to tak být,“ svěřil se.