Artur Štaidl se blíží ke třicítce a zdá se, že právě teď vstupuje do jedné z nejzajímavějších etap svého života. Vedle práce v marketingu rozjíždí vlastní podnikání, s kamarády natáčí videa o pivu, pustil se do nemovitostí a po letech se naplno vrací také k hudbě. Tentokrát s kapelou Bananazz, kterou dal dohromady s přáteli a dalšími potomky známých muzikantských rodin.
Artur Štaidl před třicítkou překopal priority. Místo jedné kariéry rozjel hned několik světů
Artur Štaidl stojí před životním milníkem a zdá se, že změn má kolem sebe víc než dost. Vedle hudby se pustil do několika nečekaných projektů a otevřeně promluvil i o vztahu, slavném příjmení a tom, jaké bylo vyrůstat bez skutečné anonymity.
Hudba přitom Artura provází odmalička. Vyrůstal v prostředí, kde byla prakticky všudypřítomná, a možná právě proto měl dlouho potřebu hledat vlastní cestu. „Měl jsem například obrovský problém začít zpívat česky. Dával jsem přednost anglické hudbě a chtěl jsem se vymanit z rodinného stínu,“ přiznává.
On sám je pravým opakem. Hudbu si pouští prakticky neustále a popisuje ji jako jakýsi soundtrack každodenního života. Právě proto se k ní po předchozích zkušenostech s kapelami znovu vrátil.
Bananazz vznikli skoro náhodou
Nová kapela Bananazz se zrodila ze série náhodných setkání. S Josefem Abrahámem Mikulkou se Artur zná už řadu let a kdysi spolu hráli i v první kapele. Pak se jejich cesty rozešly a několik let se prakticky neviděli. Až se náhodou znovu potkali na koncertě.
Josef ho následně pozval do studia, kde se Artur seznámil s Filipem Janečkem a Petrem Jandou nejmladším. Chemie zafungovala rychle a myšlenka na společnou kapelu byla na světě.
Bananazz se přitom nechtějí zavřít do jediné žánrové škatulky. „Každý z nás poslouchá všechno možné. Proto jsme se rozhodli styly míchat, ale vždycky se vracíme ke společnému jmenovateli, kterým je pro nás rock,“ vysvětluje Štaidl. První skladbu s názvem Rockový nebe už kapela zveřejnila.
Artur má za sebou i zkušenost s projektem Behind the Mirror, který se dostal až k nominaci na Hit internetu. Nakonec ale doplatil na běžné problémy mladých kapel – čas, práci a rozdílná očekávání členů.
„Někteří už pokračovat nechtěli, měli jinou práci, vadilo jim, že to nenese finanční ovoce, které si představovali, a považovali to za ztrátu času,“ popisuje. Nakonec projekt rozpustili. Jeden z tehdejších spoluhráčů Jan Česák se s ním ale po letech znovu sešel právě v Bananazz.
Slavné příjmení mu anonymitu nepřineslo
Přestože vyrůstal ve známé rodině, Štaidl se dlouhodobě snaží stavět kariéru především na vlastní práci. V obchodě a marketingu, kterým se profesně věnuje, podle něj slavné příjmení často žádné dveře automaticky neotevírá.
V B2B prostředí podle něj lidé řeší hlavně to, jestli jim dokáže něco přinést. A právě to mu vlastně vyhovuje. Mnohem složitější bylo slavné jméno v dětství a dospívání. „Neužil jsem si úplně anonymní dětství a pubertu, protože mě každý hned poznal. Anonymita, kterou ostatní v mládí mají, když vyvádějí hlouposti, u mě chyběla,“ říká.
Dnes už se ale zdá, že hledání vlastní identity má z velké části za sebou. Texty pro Bananazz píše převážně sám, přesto kapela podle něj nemá jednoho diktátora. Hudba vzniká společně a jednotliví členové si do ní přinášejí vlastní vlivy.
Pivo už není jen koníček
Hudbou ale Arturův současný pracovní život zdaleka nekončí. Jedním z projektů, kterému se věnuje, je YouTube kanál Pivní Pupci. Ve čtyřech s kamarády objíždějí hospody, nádražní restaurace i pivovary a snaží se divákům ukázat, že svět piva nekončí u několika nejznámějších značek.
Každý z nich má navíc jiný vkus. Artur například vyhledává kyselá piva, zatímco další členové dávají přednost ležákům nebo pivům typu IPA. „To, že pivo nechutná jednomu, neznamená, že nebude chutnat nikomu,“ vysvětluje jejich přístup.
Jedním z jeho oblíbených míst je pivovar Záhora v Kněžičkách nedaleko Prahy. S jeho majiteli se už dokonce spřátelili a pravidelně se vracejí například na vaření tradičního Svatojánského piva, do něhož přicházejí ručně sbírané bylinky.
Koupit, opravit a znovu prodat
Úplně jinou část jeho pracovního života představují nemovitosti. S další partou přátel se pustil do takzvaného property flippingu. Princip je jednoduchý: koupit starší byt, kompletně jej zrekonstruovat a následně prodat. Samotnou stavební část nechává kolegům. On se drží toho, co zná nejlépe. „Mým úkolem je projekt zpropagovat a nemovitost úspěšně prodat. Celoživotně pracuji v obchodu a marketingu, takže dělám to, co umím nejlépe,“ říká.
Třicítka jako nový začátek
Do toho všeho se blíží třicáté narozeniny. Sám Artur prý velké oslavy příliš nevyhledává, tentokrát ale převzala iniciativu jeho přítelkyně. Chtěla mu připravit překvapení, které se ovšem podle něj příliš dlouho utajit nepodařilo. Důležitější než samotná oslava je ale to, v jaké chvíli života ho kulaté narozeniny zastihnou.
„Ve fázi, kdy se snažím budovat vlastní podnikání. Startuje kapela Bananazz, která, jak doufám, bude dlouhodobým a zajímavým přínosem pro můj život. A v neposlední řadě mám delší dobu partnerku – nedávno jsme oslavili první výročí,“ říká.
Svatbu nebo rodinu zatím neplánují konkrétně, téma ale podle něj rozhodně není tabu. „Obecně se bavíme, ale nic konkrétního na stole není,“ připouští.