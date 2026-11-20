Původní představa o podobě zahrady se během rekonstrukce několikrát střetla s realitou. Veronika přiznává, že pohled na neutěšený stav okolí domu ji nejednou dohnal k slzám. Po nastěhování navíc nebylo možné pustit se do všeho najednou. Veškeré síly i finance tehdy směřovaly především k tomu, aby si rodina co nejrychleji vybudovala nový domov. Zvládli ale alespoň upravit vstupní část, která se během pouhých dvou měsíců proměnila v zelené a příjemné místo.
Arichteva ukázala zahradu snů. Manžel Biser ji navrhl sám, hotová byla za měsíc
Když před pěti lety koupila herečka Veronika Arichteva s manželem Biserem 150 let starý dům, měli poměrně jasnou představu také o tom, jak by mělo vypadat jeho okolí. Stěžejní bylo zachovat původní atmosféru, kterou kromě domu dotvářela i stávající zahrada. Na tu po nákladné rekonstrukci konečně přišla řada. Její podobu navrhl sám režisér a výsledkem je do detailu promyšlený venkovní prostor.
Původní představa o podobě zahrady se během rekonstrukce několikrát střetla s realitou. Veronika přiznává, že pohled na neutěšený stav okolí domu ji nejednou dohnal k slzám. Po nastěhování navíc nebylo možné pustit se do všeho najednou. Veškeré síly i finance tehdy směřovaly především k tomu, aby si rodina co nejrychleji vybudovala nový domov. Zvládli ale alespoň upravit vstupní část, která se během pouhých dvou měsíců proměnila v zelené a příjemné místo.
Když tedy konečně došlo na zakládání zahrady, ujal se jejího plánování sám režisér. Neobešel se přitom bez pomoci kurzu Žijte ve své zahradě od známého zahradního designéra Ferdinanda Lefflera, který nabízí podrobný a přehledný návod, jak při navrhování zahrady postupovat. Jeho výhodou je, že se v něm dokážou zorientovat i lidé bez hlubších znalostí rostlin. Biserův návrh si manželé navíc nechali posoudit samotným Ferdinandem, který podle Veroničiných slov výsledek bez námitek schválil.
Samotná realizace pak nabrala překvapivě rychlé tempo. „Zahradníci v podstatě během měsíce vytvořili celou zahradu. Já doteď nechápu to jejich pracovní tempo,“ žasne herečka. Jedním z důležitých témat při plánování venkovního prostoru byl také výběr bazénu. Po zvažování různých možností nakonec zvítězila nerezová varianta, která se stala jedním z dominantních prvků zahrady.
V těsné blízkosti vznikla také betonová pergola, pod níž je naplánované místo pro velký jídelní stůl a venkovní kuchyni. S jejím výběrem však manžele ještě čeká trochu práce. „Jestli teda seženeme takovou, která nestojí dva bambiliony,“ směje se Veronika.
Bezúdržbová zahrada jako hlavní přání
Při návrhu se myslelo nejen na vzhled, ale také na to, aby péče o zeleň nezabrala příliš mnoho času. Veronika totiž o svých zahradnických schopnostech příliš vysoké mínění nemá. „Manifestovala jsem si hlavně bezúdržbovou zahradu. Takže všechno má pod sebou takový ty hadičky jako závlahu, i v květináčích na pěstování. No, protože mně chcípne i pokojovka, to dá rozum,“ říká s nadsázkou herečka.
Své místo v zahradě má samozřejmě také syn Luka. Pro něj vznikl domeček na stromě, přesněji hned u stromu, jehož součástí je také pódium. To má sloužit především k letnímu přespávačkám a dětským dobrodružstvím. Samostatnou kapitolou celé zahrady je romantický dřevěný altán, který si Veronika plánuje užívat především během podzimních sychravých dnů.
S kamny, okny a pohodlným křeslem na čtení se má stát útulným útočištěm pro chvíle, kdy už počasí nepřeje posezení venku. „Chtěli jsme hlavně udržitelnou zahradu, ve které fakt budeme moct trávit kvalitní čas většinu roku. A to si myslím, že se klube,“ uzavírá Veronika Arichteva.