Anna Fialová má u každého projektu depresivní fázi. V módě preferuje pohodlí

Herečka Anna Fialová se momentálně může těšit z několika úspěšných pracovních projektů. Úspěch sklízí minisérie Iveta o zpěvačce Ivetě Bartošové, kde si zahrála hlavní roli, vyzkoušela si také nezvyklou postavu drsné agentky v komediálním seriálu To se vysvětlí, soudruzi a teď se připravuje na Letní shakespearovské slavnosti. Sama ale říká, že u každého projektu prožívá i pocity úzkosti. Říká tomu fáze strachu nebo dokonce deprese.

"Je vlastně přirozený, že se tam střídají fáze, kdy ta zkouška se strašně povede a všechny ty nápady padnou na úrodnou půdu, a pak někdy je zkouška, kdy já sama moc nevím, kam se sebou a co s textem," přiznává herečka. Na dotaz, jak stresující její povolání může být, odpověděla uvážlivě: "Může být i hodně. Záleží, jak si to člověk udělá, záleží na tom, jaký role hraje a jak moc podléhá stresu, takže to je takový různý, řekla bych."

Kvůli náročnému harmonogramu vnímá, jak důležitá je relaxace. "Nejlepší na odreagování je příroda a/nebo čas, který si můžeme dopřát sami sobě," tvrdí Fialová. "Procházky, chození, hodně rádi chodíme do hor, na treky a čundry, máme chalupu."

Tomu přizpůsobuje herečka i své oblečení. Svůj styl charakterizuje zejména touhou po pohodlí. A co ráda nosí? "Kalhoty, svetry, mikiny nebo mušelín na léto," vyjmenovává své oblíbené kousky Fialová, která kdysi zvažovala i kariéru v módním návrhářství. "To je hodně dávno," směje se. "Neřekla bych, že mě móda nezajímá, ale už jsem se z toho trošku odstavila."

Kostýmy na představení, jako třeba i ty k Letním shakespearovským slavnostem, si ovšem dovede užít. "Kostým vždycky samozřejmě herce dohodí, kam potřebuje," potvrzuje. A jelikož k její práci patří intenzivní líčení, ve volném čase se mu spíš vyhýbá. "Do divadel a do práce se líčím poměrně dost. Proto se radši moc nelíčím, jenom třeba obtáhnu obočí, ale jinak ne."