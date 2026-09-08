Herečka Anna Prášilová Fialová, kterou diváci znají především jako představitelku Ivety Bartošové ze stejnojmenné minisérie, bude maminkou. O jejím těhotenství se přitom šeptalo už několik měsíců, sama herečka ale zůstávala tajemná. Teď je konečně jasno. Těhotenské bříško totiž prozradila fotografie ze zahájení nové divadelní sezony Dejvického divadla.
Anna Fialová čeká miminko. Měsíce mlčela, teď její tajemství prozradilo bříško
Nejdřív tajná svatba, teď miminko! Anna Fialová si své soukromí pečlivě střeží a ani o těhotenství nechtěla několik měsíců mluvit. Nakonec ale herečku prozradilo to, co už nejde jen tak schovat – pořádně zakulacené bříško.
Spekulace kolem herečky se objevily už na jaře. Pozornost tehdy vzbudily především změny v jejím pracovním programu, úpravy kostýmů nebo rušení některých plánovaných představení. Když se jí v květnu Blesk přímo zeptal, zda čeká miminko, žádné potvrzení nepřišlo. Anna odpověděla jednoduše: „Bez komentáře.“ Tím ale dohady rozhodně neutichly.
Teď už ovšem herečka své rostoucí bříško před veřejností neschová. Miminko čeká se svým manželem Viktorem Prášilem, za kterého se v loňském roce v tichosti provdala. Svatbu dvojice držela mimo pozornost médií a Anna po ní začala používat nové příjmení Prášilová Fialová.
Anna totiž patří k herečkám, které si své soukromí pečlivě hlídají. O svém osobním životě příliš nemluví a ani tentokrát neudělala o těhotenství velké veřejné oznámení. Radostnou novinku tak místo ní odhalila fotografie, na které je její těhotenské bříško už nepřehlédnutelné. Zatím není známo, kdy přesně má miminko přijít na svět ani zda herečka s manželem čekají holčičku, nebo chlapečka.