Leoš Mareš si začíná připouštět, že jednou by mohl přijít o práci, kterou dělá už téměř tři desetiletí. A překvapivě to nemusí být kvůli konkurenci nebo tomu, že by se mu přestalo dařit. Moderátor totiž věří, že jeho místo jednou bez problémů zastane umělá inteligence.
Ani Leoš Mareš není nenahraditelný. Přiznal, kdo by jednou mohl převzít jeho místo
Leoš Mareš patří k moderátorským stálicím, jehož hlas znají posluchači už téměř tři desetiletí. Přesto si představuje den, kdy už za mikrofon vůbec nebude muset usednout.
„Kdyby se to nějak dobře naprogramovalo, tak my, jak vysíláme těch 28 let, máme za sebou vlastně čtvrt milionu vstupů. A to nejde projít. Ale AI by to dokázala,“ zamyslel se. Podle něj by šlo z obřího archivu vytvořit prakticky nekonečné vysílání, které by bylo k nerozeznání od toho skutečného.
A právě to je na jeho představě možná nejděsivější. Mareš si totiž nemyslí, že by posluchači poznali, že už v rádiu ani není. „AI by podle mě dokázala z těch, které byly natočený, vytvořit nekonečné vysílání a nikdo by to nepoznal,“ tvrdí. Důvod je podle něj vlastně jednoduchý. Témata se totiž neustále opakují a rok má pořád stejný rytmus. „Dneska bylo 1. září. My jsme měli 1. září vysílání už po devětadvacátý.“ A právě opakující se situace a témata jsou podle něj pro umělou inteligenci ideální materiál.
Výsledná vize je přitom skoro jako ze sci-fi filmu. Mareš si představuje, že by se ze starých nahrávek dalo sestavit vysílání na tisíce let dopředu. „Můžeme vysílat tisíce let. Ani tam nemusíme být. A teď to přijde. Nikdo by se toho nevšiml,“ říká s překvapivou jistotou. Sám přitom přiznává, že jemu osobně by taková změna vadila. „No mě by to chybělo,“ připouští. Zdá se ale, že před technologickým vývojem zavírat oči rozhodně nehodlá.
Naopak věří, že umělá inteligence může moderátorům a dalším lidem v médiích i výrazně pomoct. Podle Mareše by totiž nemusela člověka jednoduše nahradit, ale mohla by sloužit jako obrovská podpora. „Kdyby se to využilo jenom jako podpora, tak bychom se dostali k věcem, které jsou dávno zapomenutý,“ myslí si. Právě v archivech podle něj leží obrovské množství materiálu, ke kterému se člověk běžně nemá šanci vracet, protože je ho jednoduše příliš.
A zatímco AI vnímá jako něco, co jeho práci může jednou téměř dokonale napodobit, samotný Mareš se podle všeho technologií spíš baví než děsí. Už samotný rozhovor natáčený pomocí chytrých brýlí pro něj byl zážitkem.
„Je to poprvé v životě, kdy dělám rozhovor s někým, kdo mě natáčí na brejle,“ smál se. A pak přišel ještě odvážnější odhad. „Pak bude ještě další zlom, až přijde humanoid.“ Jeho slova tak znějí trochu jako varování, trochu jako pobavení a trochu jako smíření s tím, že svět, ve kterém dnes pracuje, za pár let možná vůbec nebude stejný.
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