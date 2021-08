Promluvila o Afghánkách a dojala svět. Jolie si založila Instagram a trhla rekord

Filmová herečka a zvláštní vyslankyně Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Angelina Jolie trhla rekord na Instagramu. Svůj historicky první příspěvek věnovala ženám a dětem v Afghánistánu.

Příspěvek přidala na svůj nově založený Instagram během víkendu. Herečce stačily dva dny, aby posbírala 7,5 milionu sledujících a přes 3,2 milionu lajků. Za pouhé tři hodinky dosáhla hollywoodská herečka 2,1 milionu sledujících, čímž vytvořila nový instagramový rekord. Porazila tak i svou rivalku Jennifer Annistonovou, která si účet založila před třemi lety a první milion sledujících získala za pět hodin a šestnáct minut.

Sociální síť chce Jolie používat k podpoře lidských práv a k šíření svých charitativních projektů, o čemž jsme se mohli přesvědčit hned v prvním příspěvku, kde herečka zveřejnila dopis vyděšené afghánské dívky, která bude muset žít pod vládou Tálibánu. "Toto je dopis, který mi poslala dospívající dívka z Afghánistánu. Afghánští lidé v současné situaci ztrácejí možnost komunikovat na sociálních sítích a svobodně se vyjadřovat. Proto jsem se rozhodla založit účet na Instagramu a podělit se o příběhy a hlasy těch, kterým jsou odmítána základní lidská práva," napsala k příspěvku.

"S lidmi, kteří prchali před Tálibánem, jsem se setkala na hranicích Afghánistánu, kde jsem byla dva týdny před 11. zářím. Bylo to před dvaceti lety. Je mi hrozně z toho, že se to opět děje. Že Afghánci ze strachu a nejistoty znovu prchají," dodává Jolie, která pro OSN pracuje již dvacet let. "Stejně jako ostatní, ani já nebudu odvracet zrak. Budu i nadále hledat způsoby, jak pomoci. A doufám, že se ke mně připojíte," vyzvala na závěr své sledující.

V Afghánistánu pomáhají s vyhrocenou situací již několik let i některé české organizace, jako je Člověk v tísni, nebo UNICEF Česká republika.