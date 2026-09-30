První, co člověka při setkání s Anežkou zaujme, je výrazná blond barva vlasů. Taková změna vizáže však má svůj hluboký důvod – byla bezprostřední psychologickou reakcí na půlroční ponor do jednoho z nejtemnějších témat lidských dějin.
Anežka Rusevová slaví čtyřicítku jako blondýna. Maže seznamky, promluvila o mateřství i vztahu se Štěpánem Benonim
Zastavit se, nadechnout a zrekapitulovat dosavadní cestu. Čtyřicítku bere herečka Anežka Rusevová s nadhledem. Vstupuje do ní s novou vizáží, kariérním průlomem i otevřenou zpovědí: o nejistém životě na volné noze, pohledu na mateřství a důvodech, proč v Česku maže seznamovací aplikace.
V německém dramatu Block 10 v režii Marcuse O. Rosenmüllera totiž Anežka ztvárnila rozporuplnou postavu židovské vedoucí bloku Margit Neumann, kvůli které musela půl roku snášet přísný zákaz jakýchkoliv zkrášlujících úprav.
„Byla to reakce na tu roli, protože jsem potřebovala nějak vystoupit a konečně zas trošku být normálnější a za hezkou,“ popisuje Anežka s odzbrojující upřímností. Nejen že si nesměla barvit vlasy, zakázáno měla i trhání obočí, aby na kameru působila autenticky, tedy zanedbaně a drsně.
Zvyknout si na novou barvu vlasů chvíli trvalo nejen jí, ale i kolegům a známým, kteří ji zpočátku míjeli bez povšimnutí. „Je pravda, že pár lidí mě vlastně nepoznalo. Zezadu mě lidi nepoznávají dodnes. Ale říkají, že mi to takhle sluší a že vypadám mladší, tak mě to zatím docela baví,“ dodává s úsměvem.
Role Margit Neumann jako splněný sen
Přestože šlo o téma neobyčejně těžké, získání velké role v německojazyčném filmu znamenalo pro Anežku naplnění velkého profesního snu. V minulosti studovala v Berlíně a myšlenka hrát v Německu v ní zrála roky.
Významná příležitost přišla skrze mezinárodní castingový portál, který si léta poctivě hradí. „O takové příležitosti léta sním. Považuji to za úplný zázrak, že to konečně vyšlo. Najednou stojím na place s významnými německými herci. Hlavní roli hraje Christian Berkel, herec, který hrál mimo jiné ve filmu Pád Třetí říše,“ říká.
Ve filmu navíc hraje v originální němčině bez dabingu. Snímek, který vychází z autentických výpovědí svědků, historických dokumentů a originálních soudních protokolů přibližuje otřesnou kapitolu nacistických lékařských zločinů na ženách v koncentračním táboře Osvětim.
Tam probíhaly pokusy o masovou sterilizaci pod záštitou nacistického lékaře Carla Clauberga a Heinricha Himmlera. „Ozařovali ty ženy nebo jim stříkali chemické látky přímo do vaječníků a ony pak umíraly v hrozných bolestech,“ přibližuje Anežka historické pozadí filmu, které ani po letech nepřestává děsit.
Její postava Margit Neumann byla reálnou historickou postavou pocházející ze Slovenska. Jako funkcionářka v bloku měla určité výhody a mohla mít dorostlé vlasy, zatímco ostatní, velmi mladé herečky musely projít radikální proměnou.
„Holky, jež hrály ta děvčata, na kterých se dělaly pokusy, se musely oholit dohola. To byla podmínka producentky. Jeden natáčecí den jsme točili příjezd děvčat ještě s vlasy a po obědě, na další scénu jim je oholili. Ony tam pak seděly v těch holých hlavičkách a plakaly. Já si připadala hrozně divně, že skoro jediná tam vlasy mám,“ vzpomíná na mrazivé chvíle.
Cesta do Osvětimi a kolaps po hodinách řevu
Příprava na roli vyžadovala hlubokou psychickou i metodickou péči. Protože je Anežka podle svých slov hodně citlivý člověk, najala si hereckou koučku Lenku Olšanovou, aby společně nastavily hranice a očistné techniky.
Ještě před první klapkou navíc podnikla osobní cestu přímo do Osvětimi. „Chtěla jsem tam jet, ale nechtěla jsem sama. A nikdo se mnou nechtěl jet. Úplnou náhodou jsem ukecala kolegu a kamaráda Tomáše Měcháčka. A on tam se mnou fakt jel! Cestou tam jsme se báli, co to s námi udělá, pak jsme byli v depresi a plakali, a nakonec jsme měli poměrně zábavnou cestu zpátky. Jsem moc ráda, že jsem tam byla. Strašně mi to pomohlo navnímat tu energii pro ten film,“ popisuje.
Samotné natáčení však hranice psychické odolnosti prověřilo naplno. V jedné z klíčových scén musela celých osm hodin v kuse řvát na vystrašené dívky a třídit je k lékařským zákrokům. Aby však roli udržela, musela si vědomě držet od mladých kolegyň odstup a nepotkávat se s nimi v přátelské rovině.
„Musela jsem na ně hrozně řvát. A po těch asi osmi hodinách, když režisér řekl ‚schluss‘, jsem se jim tam normálně zhroutila. Museli mě držet a já jsem se rozbrečela, protože jsem to celý den musela držet v sobě a nepouštět ven emoce,“ přiznává. Podobně náročné bylo i natáčení scény, kde musela bičovat jinou dívku: „Ona měla na sobě takovou výztuž, takže jsem jí nemohla nijak ublížit, ale ta situace a ten pohyb sám o sobě byl hrozný. Pak jsme se s herečkou, Taliou Dogan objímaly a říkaly si, že se máme rády.“
K tomu, aby temnou postavu Margit Neumann „nenosila“ domů, využívala například speciální cvičení: „Sedla jsem si na jednu židli, kde jsem Anežka, a na druhé židli jsem byla v kostýmu ta postava. Dělala jsem si tyto malé rituály, abych se přesednutím vrátila k sobě a nezůstávalo to ve mně,“ popisuje očistnou techniku, která jí pomohla náročné natáčení zvládnout.
Bohemské dětství a bratranec Štěpán Benoni
Lásku k divadlu a uměleckému prostředí si Anežka nesla v krvi od dětství. Pochází z významného rodu – jejím tatínkem byl známý herec Radan Rusev, maminkou je baletka, choreografka a pedagožka Marcela Benoniová.
Ačkoliv jí tatínek zemřel, když jí bylo pouhých dvanáct let, vzpomínky na dětství v bohémské umělecké rodině má neobyčejně živé a krásné. „Pro mě to bylo odjakživa přirozené prostředí. Rodiče mě brali do divadla a bylo to velmi zábavné a vzrušující,“ vzpomíná. S úsměvem přidává i příhodu z dětství, kdy u nich na chalupě po natáčení s režisérem Karlem Smyčkem spala v posteli rodičů legendární Stella Zázvorková.
Málokdo přitom ví, že Anežčiným příbuzným je herec Štěpán Benoni. „Jsme bratranec a sestřenice. Když jsme byli děti, vídali jsme se často, protože jsme bydleli ve stejné ulici,“ vypráví Anežka. Na jevišti se jako dětští herci potkali například v inscenaci Cymbelín v režii Ivana Rajmonta ve Stavovském divadle nebo později v Divadle Bez zábradlí v Mnoho povyku pro nic.
Bilancování, děti, nejistota a „Hergot, vždyť já ale nic jiného kromě hraní neumím!“
Zatímco ve filmovém světě si Anežka plní mezinárodní sny, v osobním a profesním životě v Česku prochází obdobím změn. Posledních deset let pro ni znamenalo jistotu a stálý rytmus díky dlouhodobému účinkování v seriálech Ulice a ZOO Nové začátky. Dnes se však chtě nechtě učí čelit neúprosné realitě herce na volné noze.
„Já měla posledních deset let štěstí, že mě držela Ulice a pak ZOO. Jenže ZOO nám loni zrušili ze dne na den. A teprve tenhle rok po deseti letech si zvykám na to, co je to vlastně ta nejistota volné nohy. Když netočím, živí mě jenom divadlo. Nemám stálý plat, nejsem v angažmá a najednou přijde fáze, že vám nikdo moc nevolá,“ popisuje otevřeně herecký život.
S pauzami mezi projekty tak přirozeně přicházejí pochybnosti a sebekritika, které zná drtivá většina umělců. V takových chvílích si říkám: Zapomněli na mě? Nehodím se? Jsem špatná? Furt je to vnitřní boj, jestli jsem dost dobrá,“ vyznává se a dodává: „A když nic nového nepřichází, tak uvažuji, co jiného bych třeba mohla dělat, a přepadne mě přesně ten pocit: Hergot, vždyť já ale nic jiného kromě hraní vlastně neumím!“
K věkovému přelomu přirozeně patří i otázky založení rodiny a mateřství, které v ní rezonují. „Dosud jsem nenašla partnera, se kterým bych ty děti chtěla mít. A moje touha zatím nebyla taková, abych měla dítě sama,“ vysvětluje s tím, že se nenechá tlačit společenskými předsudky. „Snažím se tím netrápit, spíš si ty otázky uvědomuji. A kdo ví, třeba ty děti ještě mít budu, ještě by to šlo,“ dodává.
Seznamování v utajení: Mobil v taxíku a zvonky beze jména
Při pracovním vytížení a veřejném povědomí není hledání partnera žádný med. Anežka otevřeně přiznává, že v Česku známé seznamovací aplikace raději nevyužívá. „Jakmile někdo napíše: ‚Jé, ty jsi Vendula z Ulice,‘ tak to hned mažu. Mám z toho obrovský blok, prostě to nedám,“ směje se. Aplikace tak využívala spíše v zahraničí, kde ji nikdo jako známou tvář nepoznává.
K seznamování se váže i neuvěřitelná historka z doby covidu, kdy se nesmělo chodit do restaurací a barů, kdy se Anežka v Praze vydala na rande s Italem, který ji pozval na domácí těstoviny a víno. Vyparáděná vystoupila z taxíku, sáhla do kabelky, že mu napíše – a zjistila, že jí mobil ujel v taxíku.
„Stála jsem před barákem bez telefonu. Jméno jsem znala, a tak jsem chtěla zazvonit. Jenže dveře byly zamčené a u zvonků byla pouze čísla bytů,“ popisuje drama. Po chvílích paniky však zapojila detektivní logiku. Díky sousedovi prošla do domu, nicméně na dveřích bytů byla také jen čísla beze jmen. A tak ji napadlo podívat se na poštovní schránky! U schránek našla kombinaci dvou jmen a čísel a v duchu dopočítala konkrétní patro i dveře.
„Já, která jsem propadala z matematiky, jsem to pro záchranu rande dopočítala! Zazvonila jsem a on tam stál v šoku a ptal se, jak jsem ho proboha našla. Říkám: ‚Ujel mi mobil v taxíku a dopočítala jsem schránky!‘“ vzpomíná s tím, že telefon se už nikdy nenašel. „A takhle končí mé snahy o seznamování přes aplikace…“ dodává.
Nová divadelní kapitola: Od Pýchy a předsudku k Nezvalovi
Přestože život na volné noze není pro slabé povahy, nová životní dekáda otevírá Anežce Rusevové dveře k neobyčejně pestré divadelní sezóně. Čeká ji další zkoušení ve Studiu DVA či projekt v Nové spirále. Poprvé naváže spolupráci se Švandovým divadlem, kde nazkouší hru o Vítězslavu Nezvalovi a také Divadlem Radka Brzobohatého v současné britské hře inspirované Pýchou a předsudkem. Stejně tak se i dál chce věnovat filmu a televizi a přála by si navázat na úspěch s německým filmem.
Ke svým čtyřicátým narozeninám si navíc sama nadělila cenný dárek – pětidenní intenzivní herecký workshop s předními německými castingovými režisérkami na Mallorce. „Byla to jedna z nejlepších investic v mé kariéře. Nabilo mě to pozitivní energií. Dostala jsem velmi dobrý feedback na mou práci a bylo naprosto jedinečné se s těmito dámami seznámit osobně. A navíc se tam sešla úžasná parta herců z Německa a Rakouska,“ uzavírá s radostí.
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