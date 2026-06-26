Hlavní téma letošního podzimu bude pro Anetu premiéra seriálu s názvem Na tělo, ve kterém hraje. Seriál, který vznikl podle námětu Martiny Formanové pod režisérskou taktovkou Jana Hřebejka, není pro Anetu první filmovou zkušeností, před kamerou stála už několikrát. V minulosti se objevila například v malé roli ve filmu Masaryk po boku Karla Rodena nebo ve spotu svého manžela Petra Kolečka.
Aneta Vignerová získala roli u Hřebejka. Promluvila také o krizi se záletným scenáristou Kolečkem
Modelka Aneta Vignerová září jako slunce – a má k tomu hned několik důvodů. Nejenže ji čeká zasloužená dovolená ve Španělsku, ale splnil se jí i profesní sen. Získala roli v novém seriálu režiséra Jana Hřebejka. „Byla jsem hrozně nervózní,“ zavzpomínala na náročné kamerové zkoušky a otevřeně promluvila i o tom, jak dnes funguje její manželství s Petrem Kolečkem po jeho medializované nevěře.
Hlavní téma letošního podzimu bude pro Anetu premiéra seriálu s názvem Na tělo, ve kterém hraje. Seriál, který vznikl podle námětu Martiny Formanové pod režisérskou taktovkou Jana Hřebejka, není pro Anetu první filmovou zkušeností, před kamerou stála už několikrát. V minulosti se objevila například v malé roli ve filmu Masaryk po boku Karla Rodena nebo ve spotu svého manžela Petra Kolečka.
Nervy na place
Tentokrát byla situace jiná a Anetu provázely pořádné nervy. „Musela jsem podstoupit kamerovky,“ vysvětluje modelka s tím, že ji produkce oslovila i díky tomu, že Janu Hřebejkovi se líbila v projektu Iveta, který natáčel Petr Kolečko na Slovensku. A i když byla zpočátku plná obav, z natáčení odcházela s dobrým pocitem: „Bylo to víc příjemné než hrozné,“ směje se a dodává: „Budu tam hrát trošku sebe, ale v takovém jiném módu,“ popisuje s tím, že na place se potkala s hvězdami jako Táňa Vilhelmová Dyková, Klára Issová nebo Zuzana Bydžovská.
Disciplína bez kapky alkoholu
Kromě pracovních úspěchů se Aneta pyšní i skvělou postavou, za kterou však stojí pevná vůle. Po porodu syna Jiříka přibrala 25 kilogramů a návrat na původní váhu jí trval čtyři roky. Dnes nedá dopustit na pilates, kterému se věnuje až pětkrát týdně.
„Nějak se to ve mně zlomilo, protože mě hrozně bolela záda,“ přiznává, co bylo důvodem pravidelného pohybu. Kromě cvičení je ale radikální, i co se týče životosprávy – už téměř tři roky nepije alkohol a díky tomu si může bez výčitek dopřát své milované jídlo.
S Kolečkem ji čekají velké změny
Velkým tématem je pro Anetu samozřejmě také rodina. Syn Jiřík se už nemůže dočkat, až rodina vyrazí společně na dovolenou u moře, ale v září ho čeká velký životní krok – nástup do školy. Sama Aneta přiznává, že z nového režimu má ona i její manžel Petr Kolečko větší respekt než jejich syn. „On ještě neví, co ho čeká, a já ho nějak nestraším. Ale my se s Péťou moc netěšíme. Přece jenom je ta školka trošku benevolentnější. A režim je režim,“ přemítá zodpovědně nad velkými změnami, které je od září čekají.
Na otázku ohledně jejich současného soužití se známým scenáristou, který v minulosti neutajil románek s herečkou Denisou Nesvačilovou, Aneta odpověděla s úsměvem a klidem. „Jsme na obláčku, všechno funguje, jak má. Musím to zaklepat, ale myslím si, že to je fajn a že to všechno mělo být tak, jak je,“ uzavírá Aneta s tím, že krize, která je v minulosti potkala, je zažehnána a oni jedou dál jako rodina.
VIDEO: Modelka Aneta Vignerová se přišla inspirovat na letní party pořádanou známou módní značkou.
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