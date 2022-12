Aneta Vignerová se vrací k nevěrnému Petru Kolečkovi. "Vše se dá překlenout," říká

Advent a Vánoce jsou časem, kdy by měla být rodina pohromadě. A v podobném duchu hovořila i modelka a bývalá miss Aneta Vignerová, která v současné době řeší svůj vztah se scénáristou seriálu Most! Petrem Kolečkem. Spolu mají dvouletého syna Jiříka, Kolečko ji ale letos opustil kvůli herečce Denise Nesvačilové. Teď se ale zdá, že svému vztahu dají druhou šanci a nejkrásnější svátky v roce oslaví společně.

"Tam se vytváří spousta otazníků, ale myslím, že to bude určitě v rodinném kruhu. Vánoce se mají řešit hlavně pro děti. A snad to bude všechno tak, jak si to budeme přát, a všichni budeme pohromadě," prozradila Vignerová magazínu Showtime. A naznačila, že u společných Vánoc by to nemuselo skončit.

"Já si myslím, že to je na dobré cestě, přece jenom je to otec mého dítěte, něco jsme spolu prožili. A některé věci se občas asi v životě dějí a občas to chce třeba i nějaký ústupek, možná i nějaký čas, aby si ti lidé určité věci uvědomili. Zatím je to celkem citlivé. Tak asi ani já moc nevím, co k tomu říct. Uvidíme," řekla modelka, která byla před pár týdny spatřena v centru Prahy, jak se s Kolečkem líbá v baru.

Tehdy ještě tvrdila, že nejde o nic vážného, nyní ale připustila, že na nápravě vztahu s nevěrným partnerem pracují. "Myslím, že odpouštění je důležité. Vždycky jsem razila filozofii, že každý by měl v životě dostat druhou šanci. A tady se to nějakým způsobem vyvíjí. Neříkám, že ty věci nebolí, ale dá se vše překlenout," uzavřela Vignerová s nadějí.

A k tomu, jak to s matkou svého syna má, se vyjádřil i Kolečko. "Vážím si toho, že k sobě s Anetou po tom všem nacházíme opět cestu a dokážeme se mít rádi. Vážím si i její statečnosti v poslední době. Uvědomil jsem si, že rodina je to nejcennější, a věřím, že zas rodina budeme. Vzhledem k citlivé povaze celé věci je toto mé jediné vyjádření."