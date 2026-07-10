Modelka Aneta Vignerová dnes patří k ženám, které se sebevědomím rozhodně nemají problém. Nebylo tomu tak ale vždycky. Bývalá Miss nyní prozradila, že v době svého dospívání se potýkala s velkým komplexem. Důvodem byla její ňadra. O tom, co ji trápilo, se rozepsala na svém profilu na Instagramu.
Aneta Vignerová otevřela starou ránu: Kvůli prsům se mi ve škole krutě posmívali
Aneta Vignerová otevřeně promluvila o posměchu kvůli svému vzhledu a přiznala, že se za své tělo natolik styděla, že si tajně vycpávala podprsenku. Jedna ponižující chvíle se jí přitom vryla do paměti na celý život.
„Každá jsme do vínku dostala něco jiného. A až časem pochopíme, že naše hodnota nikdy nebyla a nebude schovaná v tom, jak vypadáme,“ začala své poselství Vignerová, která se rozhodla svěřit s bolestivými vzpomínkami na dobu dospívání. „Když jsem byla na základce, smály se mi hlavně holky, že nemám prsa. Říkaly mi „lentilky pod kobercem“. Styděla jsem se chodit i k tabuli. Přemýšlela jsem, jestli mají pravdu. Jestli je správně mít větší prsa a jestli se mnou není něco špatně,“ popsala své dětské úvahy.
Svůj problém se tehdy rozhodla řešit, i když trochu nešťastně. „Dokonce jsem si do podprsenky tajně dávala vycpávky, aby to nebylo tolik vidět. Jednou mi při hře vypadly a dodnes si pamatuju ten posměch, smích i pokřiky. Ten pocit studu byl tehdy obrovský,“ svěřila se manželka režiséra Petra Kolečka. „Nejvíc mě mrzí, že to přicházelo od lidí, které jsem považovala za kamarádky.“
Za minulostí však udělala tlustou čáru a je odhodlaná pomáhat dívkám a ženám, aby se nemusely cítit tak, jako kdysi ona. „Dnes už vím, že žádná velikost prsou neurčuje, jaká žena jste. Že ženskost není číslo podprsenky. A že tělo není něco, za co bychom se měly omlouvat,“ myslí si modelka. „Dospívání je samo o sobě křehké období. A někdy stačí pár vět, které si člověk nese ještě dlouhá léta. Proto bych si přála, abychom byli k sobě navzájem laskavější. Nikdy nevíme, jak hluboko se naše slova mohou do druhého obtisknout.“
„Těm holkám už nic nevyčítám. Byly jsme děti. Dnes jim to z celého srdce odpouštím. A svému tělu? Tomu jsme vděčná za všechno, co dokázalo a co mi každý den umožňuje. To je mnohem důležitější než jakákoli představa o dokonalosti,“ je přesvědčená Aneta. „Možná si to přečte nějaká holka, která se dnes stydí úplně stejně jako tehdy já. A já bych jí chtěla říct jediné – jsi dost. Přesně taková, jaká jsi,“ vzkázala všem svým sledujícím.