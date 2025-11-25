Profesionální hudební kariéra Anety Langerové začala v roce 2004, kdy se přihlásila do pořadu Česko hledá SuperStar. Finále soutěže tehdy sledovalo dosud rekordních 3,3 milionu diváků. Pro začínající zpěvačku bylo vítězství počátkem úspěšné kariéry.
Proměny Anety Langerové. V SuperStar jsem byla páté kolo u vozu, vzpomíná zpěvačka
Aneta Langerová slaví 39. narozeniny. Hudební dráhu odstartovala v roce 2004, kdy se přihlásila do pořadu Česko hledá SuperStar a soutěž vyhrála.
„Jelikož jsem introvert, cítila jsem strašnou bezmoc, když jsem se najednou ocitla mezi třemi a půl tisíci lidmi, kteří všichni na chodbách zpívali, a bylo vidět, že je to baví. Já jsem se naopak spíš radovala, když jsem odtamtud mohla odejít pryč,“ vzpomíná v rozhovoru na první kola soutěže. Připomeňte si v galerii hudební cestu Anety Langerové i změny její image.
Hudba je její láskou od dětství
Aneta Langerová se hudbě věnuje od dětství, od šesti let hrála na klavír, později přidala kytaru i zpěv. Uspěla v hudebních soutěžích DO-RE-MI i Rozjezdy pro hvězdy, dveře do světa populární hudby se jí ale naplno otevřely až v roce 2004, kdy vyhrála SuperStar.
Vítězka Česko hledá Superstar
Benešovská rodačka je nejznámější vítězkou hudební soutěže Česko hledá SuperStar, ve které ve finále porazila Šárku Vaňkovou. Aneta se poté dokázala prosadit vlastními písněmi, které ocenili nejen posluchači, ale i odborná kritika. Na fotce je s Šárkou Vaňkovou a Sámerem Issou.
Připadala si jako páté kolo u vozu
Na Superstar přitom nemá úplně nejveselejší vzpomínky. „Jelikož jsem introvert, cítila jsem strašnou bezmoc, když jsem se najednou ocitla mezi třemi a půl tisíci lidmi, kteří všichni na chodbách zpívali, a bylo vidět, že je to baví. Já jsem se naopak spíš radovala, když jsem odtamtud mohla odejít pryč. Připadala jsem si jako páté kolo u vozu,“ vzpomíná v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Česko hledá Superstar
Jak ale soutěž postupovala dál, podařilo se jí vnitřně uklidnit a cítit se pevně. „Uvědomila jsem si, že si tím můžu projít, aniž by mě to nějak rozhodilo.“
Nemá ráda, když ji někdo nutí
Aneta se považuje za člověka, který není rád, když je do něčeho nucený. „Potřebuju svobodu a v momentě, kdy mi ji někdo bere, se většinou začnu automaticky bránit,“ vysvětluje s tím, že když ji po SuperStar někdo do něčeho tlačil, nenechala se. A nakonec se jí tvrdohlavost vyplatila – desky se výborně prodávaly a zároveň zabodovaly v hudebních cenách.
Vlna popularity
Odjakživa chtěla dělat hudbu a po SuperStar ji překvapila vlna popularity. „Byla tak velká, že jsem se pak z mediální pozornosti ráda zase trochu stáhla,“ vzpomíná s tím, že pro ni tehdy byla důležitá rodina a přátelé.
Málem byla tenistkou
Chybělo přitom málo a Aneta místo kytary objížděla republiku s tenisovou raketou v ruce. Sportu se věnovala od čtyř let a vydržela u něj do svých patnácti. Jezdila po turnajích a dodnes na tenis ráda vzpomíná. „Naučil mě disciplíně a dal mi pevný kořínek. Díky sportu se jen tak nehroutím a vím, že když se něco nedaří, tak se to musí vydržet.“
Finále StarDance
Disciplínu potřebovala i v roce 2010, kdy se účastnila soutěže StarDance, ve které se protančila až do finále. Tam ji před Vánoci porazil Pavel Kříž. „Už to, že jsem byla v této soutěži a dostala jsem se tak daleko, je pro mě velký úspěch. Pavel si vítězství naprosto jasně zasloužil, a navíc ty jeho kyčle,“ řekla Blesku bezprostředně po finále.
Nadační fond Světluška
Aneta Langerová také téměř 10 let podporovala nadační fond Světluška, se kterým v roce 2014 nakonec spolupráci ukončila. „Světluška se dostala do určitého milníku a po dlouhých diskusích jsem zjistila, že na její budoucí směřování máme s Nadačním fondem Českého rozhlasu rozdílné názory. Je to velmi těžké a bolestné rozhodnutí, se kterým se budu ještě dlouhý čas smiřovat, ale vím, že někdy je nutné odejít pro dobro věci. Cítím morální povinnost přenechat své patronství nad Světluškou někomu dalšímu,“ uvedla tehdy v prohlášení.
8 hlav šílenství
V roce 2017 si také zahrála ve filmu, v životopisném dramatu 8 hlav šílenství ztvárnila ruskou básnířku Annu Barkovovou, která strávila v gulagu a ve vyhnanství 22 let.
Modlitba pro Martu
Při výročí 17. listopadu v roce 2020 zazpívala z balkonu Národního divadla píseň Modlitba pro Martu. „Když jsem tu nabídku dostala, pomyslela jsem si ‚proboha, to přece může zpívat jedině Marta‘. Mluvila jsem s ní po telefonu a ptala jsem se, zda ji tam opravdu nemůže zazpívat ona. ‚Jen tam jdi a hezky jim to zazpívej,‘ řekla do telefonu. Od té chvíle to od ní beru jako požehnání a také úkol,“ řekla loni, když skladbu zpívala poprvé.
Stárnutí se nebojí
Stárnutí se zpěvačka nebojí. „Já mám každým rokem opravdu lepší a lepší pocit ze svého života i z pohledu na svět. Získávám postupně nadhled a jsem za to moc ráda,“ sdělila.
Soukromí si střeží
Přestože zpěvačka o svém soukromí mluví jen nerada, hrdě se hlásí k homosexuální orientaci. V minulosti žila například s režisérkou Olgou Špátovou.
Coming-out
Langerová se otevřeně svěřila s tím, jak těžké pro ni bylo přiznat svou orientaci nejbližším. „S tátou jsem obešla asi desetkrát fotbalové hřiště, než jsem mu to řekla, a on byl úplně v pohodě,“ zavzpomínala. „To mě překvapilo, protože dřív byl táta spíš uzavřený, ale po všem, co jsme zažili s mámou, je náš vztah mnohem bližší. Teď je to spíš přátelství. Táta byl nadšený, říkal něco ve smyslu, že jsme cool,“ vyprávěla zpěvačka, která o maminku přišla v dětství a dlouho se s její ztrátou vyrovnávala.