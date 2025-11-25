Přeskočit na obsah
Proměny Anety Langerové. V SuperStar jsem byla páté kolo u vozu, vzpomíná zpěvačka

Aneta LangerováFoto: David Stejskal
Aneta LangerováFoto: David Stejskal
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Aneta Langerová slaví 39. narozeniny. Hudební dráhu odstartovala v roce 2004, kdy se přihlásila do pořadu Česko hledá SuperStar a soutěž vyhrála.

Profesionální hudební kariéra Anety Langerové začala v roce 2004, kdy se přihlásila do pořadu Česko hledá SuperStar. Finále soutěže tehdy sledovalo dosud rekordních 3,3 milionu diváků. Pro začínající zpěvačku bylo vítězství počátkem úspěšné kariéry.

Langerová o svém coming outu: „S tátou jsem obešla hřiště desetkrát, než jsem mu řekla pravdu.“

Celebrity

Jelikož jsem introvert, cítila jsem strašnou bezmoc, když jsem se najednou ocitla mezi třemi a půl tisíci lidmi, kteří všichni na chodbách zpívali, a bylo vidět, že je to baví. Já jsem se naopak spíš radovala, když jsem odtamtud mohla odejít pryč, vzpomíná v rozhovoru na první kola soutěže. Připomeňte si v galerii hudební cestu Anety Langerové i změny její image.

ČTĚTE TAKÉ: Lékaři povolili těžce nemocné Markétě Konvičkové splnit si životní sen

Hudba je její láskou od dětství

Aneta Langerová se hudbě věnuje od dětství, od šesti let hrála na klavír, později přidala kytaru i zpěv. Uspěla v hudebních soutěžích DO-RE-MI i Rozjezdy pro hvězdy, dveře do světa populární hudby se jí ale naplno otevřely až v roce 2004, kdy vyhrála SuperStar.

