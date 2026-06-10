Aneta Krejčíková patří k hojně obsazovaným českým herečkám. Kromě toho je také maminkou dvou dětí a právě kvůli nim v posledních letech přes léto příliš nepracovala. Letos se to ale změnilo díky to, že dostala nabídku zahrát si v Letních shakespearovských slavnostech. „Je to splněný sen,“ přiznává herečka. To ale není jediná změna, která se v jejím životě udála.
Aneta Krejčíková září štěstím. Promluvila o novém partnerovi i splněném snu
Herečka Aneta Krejčíková prožívá jedno z nejšťastnějších období posledních let. Vedle vysněné role v Letních shakespearovských slavnostech totiž přiznala i novou lásku. Po mediálně sledovaném rozchodu s otcem svých dvou dětí je znovu zadaná a otevřeně přiznává, že je ve vztahu šťastná.
Krejčíková přiznala, že po mediálně hodně probíraném rozchodu s otcem jejích dvou dětí je znovu zamilovaná a má partnera. „Jsem šťastně zadaná. Můj přítel není z umělecké branže,“ prozradila Aneta. Ta se v minulosti netajila tím, že přestože byl rozchod její iniciativou, nebyl vůbec jednoduchý. „Někdy to tak je, že člověk musí ustoupit z té své představy o štěstí, aby byl šťastný,“ zamyslela se v podcastu Mezi rolemi. S Ondřejem Rančákem ale dokázali rozchod ustát důstojně. „Já jsem na nás vlastně pyšná, že i přes to všechno spolu dokážeme jezdit na výlety, trávit čas, Vánoce, dovolené, dělat společně oslavy a být rodina.“
Bývalý partner je pro ni také velkou oporou právě teď, když je pracovně tolik vytížená. „Je učitel, takže má prázdniny,“ prozradila na tiskové konferenci ke slavnostem. A kromě něj jsou s dětmi také babičky, když ji zaměstnává divadlo. „Máme velkou rodinu a všichni jsou skvělí,“ vysekla poklonu svým blízkým.
Krejčíková by se prý ale nebránila ani tomu, vzít děti do divadla s sebou. „Začínáme hrát až od půl deváté, tak nevím. Možná dcera by šla, je jí šest. Syna divadlo moc nezajímá, tak ho nechci trápit. Snažím se je kulturně vzdělávat a obohacovat. I syna, i když to není mnohdy úplně jednoduché. Ale beru ho na jiná představení, třeba na pohybové divadlo. To, si myslím, že ho baví. Ale já akrobat nejsem, já jsem herečka. A to, co dělám, mému synovi zatím nic neříká,“ dodala se smíchem.
VIDEO: Ben Cristovao
Zdroj: autorsky text, podcast Mezi rolemi, iDnes