Herečka Aneta Krejčíková sice ztvárnila mnoho rolí, velké část diváků ale utkvěla v paměti hlavně její odvážná scéna z televizního seriálu Volha, kde na kameru naplno ukázala své ženské vnady. Na to, jakou odezvu tato konkrétní část vyvolala, ale nebyla podle všeho připravená.
Aneta Krejčíková ukázala prsa a spustilo se peklo. Takovou reakci nečekala
Herečka Aneta Krejčíková otevřeně promluvila o bouřlivých reakcích na svou odvážnou scénu v seriálu Volha. Přiznala, že nečekala, jak silnou odezvu vyvolá, a následná vlna kritiky pro ni byla velmi náročná. Zároveň popsala i svůj vztah k natáčení intimních scén a hranicím před kamerou.
„Mám pocit, že ten záběr trval chviličku a spustilo se pak na tři týdny peklo, že jsem to nechápala. Při natáčení toho seriálu mě to absolutně nenapadlo,“ tak trochu si postěžovala Krejčíková během svého vystoupení v pořadu Show Jana Krause. Tam přišla řeč také na to, že v poslední době je stále častější, že herci během natáčení choulostivých záběrů využívají služeb kouče intimity, který má na starosti, aby na place proběhlo všechno v pořádku a nikdo ze zúčastněných se necítil nepříjemně nebo pod tlakem. To však Krejčíková dle svých slov zatím nikdy nevyužila.
„Nemám žádnou špatnou zkušenost z placu, takže bych nepotřebovala nikdy žádného kouče,“ říká herečka s tím, že ale každé natáčení je jiné. „Hrozně záleží samozřejmě, kdo u toho je, jestli je tam pohoda,“ dodala Krejčíková. Už dříve ale přiznala, že sice je extrovertní, nahota před lidmi jí ale úplně příjemná není. „Před nahýma scénama si musím dát panáka! Přitom jsem zapsaná jako herečka, které nevadí se svléknout. Jsem exhibicionistka, ale není to vždy úplně jednoduché,“ řekla Blesku v minulosti.
A zatímco na televizní obrazovkách je tak trochu zaškatulkovaná, na divadelních prknech má více příležitostí ukázat svůj talent. „Nebýt divadla, tak ty role nemám tak pestré. Lidé, kteří rozhodují o tom, kdo co bude hrát, tak jsou trochu připo…,“ říká Krejčíková. „Mám ráda na práci rozmanitost, když jeden večer hraju drama a druhý komedii. Nedokážu si představit, že budu hrát každý večer to samé, což mě ovšem teď poprvé v shakespearovkách čeká,“ dodala.