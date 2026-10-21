Podzimní a zimní období si žádá materiály, které potěší nejen na pohled, ale i na dotek. Česká značka spodního prádla proto ve své nové kolekci sází na jemnou krajku, hebký samet, hřejivé textury a propracované detaily. Pudrové odstíny doplňují sytější barvy, elegantní střihy a promyšlené vrstvení materiálů. Výsledkem je prádlo, které propojuje ženskost s pohodlím a dokazuje, že ani v každodenním šatníku nemusí být jedno na úkor druhého.
Andrea Kalivodová v krajkovém prádle ukázala, jak vypadá pravá ženskost
Hebká krajka, sametové detaily a barvy, které dokonale ladí s podzimní náladou. Nová kolekce české značky ukazuje, že spodní prádlo může být nejen krásné, ale také pohodlné. Myslí přitom na ženy se všemi typy postav a připomíná, že každá si zaslouží cítit se ve svém těle dobře. Její tváří se stala operní pěvkyně Andrea Kalivodová, která do kampaně vnáší přirozenost, ženský půvab a sebevědomí.
Barvy a textury, které patří k podzimu
Kolekci prostupuje odstín Blush – jemná pudrová barva, která se stala jedním z jejích charakteristických prvků. Vedle ní dostávají prostor sametové povrchy, měkká krajka i výraznější barevné akcenty. Každá řada přitom přináší vlastní náladu , od tajemných hlubokých tónů Amethyst přes moderní eleganci Eclipse až po intenzivní energii Scarlet Flame.
Podzimní část kolekce s názvem The Autumn Edit se představuje v prostředí módního studia s oponou a hřejivým kožešinovým pozadím. Scéna navozuje atmosféru okamžiku těsně před začátkem představení a nechává vyniknout jednotlivým modelům i jejich detailům. Na podzimní náladu následně navazuje The Winter Edit, který se přesouvá do útulného zimního prostředí a představuje měkké noční prádlo.
„Při tvorbě kolekce jsme chtěli, aby každý kousek respektoval ženské tělo, dobře seděl a zároveň působil elegantně a výjimečně. Bavilo nás hledat rovnováhu mezi pohodlím a osobitým vzhledem. Každá řada má trochu jinou energii, všechny ale spojuje ženskost a komfort,“ říká kreativní ředitelka značky Timo Tereza Šikulová.
Krása, která se neskrývá za konfekčními velikostmi
Vedle materiálů a designu hraje v nové kolekci důležitou roli také přístup k ženskému tělu. Timo chce oslovit ženy, které hledají prádlo, v němž se budou cítit dobře bez ohledu na to, jakou mají postavu. Cílem není ženskost definovat jediným způsobem, ale nabídnout prostor pro individuální styl, pohodlí a sebevědomí.
„Věříme, že prádlo by nemělo ženy měnit, ale podtrhovat, jaké skutečně jsou. Chtěli jsme vytvořit kolekci, ve které se potkává pohodlí s osobitým stylem a která dává prostor různým podobám ženskosti. Andrea nám je blízká právě svou přirozeností a sebevědomím. Je ženou, která se nebojí být sama sebou, a to je přesně energie, kterou jsme chtěli do kampaně přenést,“ vysvětluje Šimon Jiráček, ředitel strategického rozvoje a inovací v Timo.
Tváří nové kampaně se stala operní pěvkyně Andrea Kalivodová, která má ke značce blízko i osobně a její prádlo dlouhodobě nosí. V kampani se tak potkává profesionální svět s autentickou zkušeností ženy, která zdůrazňuje, jak důležitý je pocit pohodlí a přijetí vlastního těla.
„Mám obrovskou radost, že jsem nafotila kolekci pro ženy z masa a kostí. Přeji si podpořit všechny ženy, aby se cítily dobře ve svém těle a užívaly si vlastní krásu v každém období života. Dobře padnoucí prádlo i profesionální poradenství v prodejnách Timo tenhle pocit dokážou krásně podpořit,“ říká Andrea Kalivodová.
Řemeslně zpracované prádlo padne každé postavě
Rodinná firma, která v Litoměřicích šije dámské prádlo už od roku 1973, dlouhodobě staví na přesvědčení, že si každá žena zaslouží kvalitní prádlo, ve kterém se bude cítit dobře. Proto nabízí více než 100 velikostí podprsenek i netradiční kombinace košíčků a obvodů. Takže každá žena, nehledě na tvar či proporce své postavy, může najít prádlo, které jí dobře padne.