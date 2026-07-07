Filmový festival v Karlových Varech je neodmyslitelně spjatý se jménem Jiřího Bartošky, který tři desítky let stál v jeho čele. Letošní jubilejní ročník je bohužel už druhým, na kterém Bartoška chybí. Kdo však nevynechal ani tentokrát, je vdova Andrea Bartošková. Nyní prozradila, jak festival bez svého muže prožívá a co ji během dní strávených v Karlových Varech čeká.
Andrea Bartošková na festival nezanevřela. „Mám stejný pokoj, který jsme měli s manželem,“ říká
Letošní karlovarský festival se už podruhé koná bez svého dlouholetého prezidenta Jiřího Bartošky. Vdova Andrea Bartošková ale tradiční návštěvu nevynechala ani tentokrát.
„Je to pro mě pořád hodně smutné. Hrozně bych si přála, kdyby na tomhle jubilejním ročníku Jirka byl. Ale on to všechno vidí, já to cítím, jsme na sebe stále napojení,“ říká Bartošková více než rok po smrti milovaného manžela, s nímž prožila téměř padesát let. A i když festival nikdy nevynechala, na rozdíl od svého muže během něj měla velkou volnost, co se týká programu.
„Jirka mě nikdy neúkoloval, takže jsem na své přátele vždy měla čas. Šla jsem tam, kde to byla povinnost, ale jinak jsem měla vlastní program a pořád seděla v kině,“ řekla Blesku Bartošková s tím, že i letos se zdrží po celu dobu festivalu, protože za ní přijede celá řada přátel. Andrea dokonce prozradila to, že je ubytovaná v Grandhotelu Pupp, tak jako to bylo vždycky za života jejího muže. „Mám stále stejný pokoj, který jsme měli s manželem. Zatím to vypadá, že to tak bude napořád," dodala vdova po oblíbeném herci.
Sám Bartoška se nikdy netajil tím, že Andrea je jeho životní výhrou. „Já tvrdím, že jsem manželku vyhrál ve sportce, proto už taky další jackpoty nemůžu trefit,“ říkával s oblibou. Se svou ženou se seznámil už během studií v Brně. „Jednou jsme si vyšli s Bolkem Polívkou po městě a zaujala nás tam dvě děvčata. Sebrali jsme odvahu, oslovili je, pozvali na rande a nakonec s nimi oba skončili u oltáře,“ zavzpomínal před lety pro deník.cz na okamžik, kdy poprvé potkal budoucí úspěšnou archeoložku.