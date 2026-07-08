Filmový festival v Karlových Varech zdaleka není jen o filmovém umění. Své nepopiratelné místo tady má i móda a šperky. Bezpochyby jednou z největších ikon je herečka Aňa Geislerová. A zatímco její kolegyně vynesly na červený koberec šperky od renomovaných klenotnických firem za statisíce a někdy miliony korun, Geislerová se rozhodla vydat jinou cestou. A opět u toho byla velmi originální.
Aňa Geislerová vynesla šperk od třináctiletého umělce, kterého objevila na Instagramu
Na první pohled vypadal jako luxusní klenot z prestižního šperkařského domu. Ve skutečnosti ale náhrdelník, který Aňa Geislerová vynesla na červený koberec ve Varech, vytvořil třináctiletý Sebastian z Fulneku. Herečka tak dala přednost talentu neznámého chlapce před milionovými šperky slavných značek.
Na premiéru svého nového filmu Pramen se vydala herečka ozdobená nepřehlédnutelným náhrdelníkem, jehož autorem je teprve třináctiletý Sebastian Šťastný. Jeho tvorbu Geislerová objevila na jeho instagramovém profilu. O tom, jaká byla cesta šperku z Fulneku, kde mladý umělec bydlí, až do Karlových Varů, se pro deník.cz rozpovídala jeho maminka Veronika. „Anna v minulosti reagovala na Sebastiánovu tvorbu na Instagramu. Tehdy jsem jí napsala, že bych si přála, aby jednou hvězda, jako je ona, vynesla jeho šperk na červeném koberci. Odpověděla mi tehdy: proč ne,“ popsala maminka talentovaného kluka.
Nějakou dobu zůstalo jen u přání, až krátce před festivalem se věci daly do pohybu. „Kolegyně z módní branže mi jednoho dne připomněla, že se chystá festival v Karlových Varech. Řekla jsem si, že zkusím Annu oslovit. Vůbec jsem nečekala, že to vyjde. Ona ale odpověděla, že ano,“ řekla paní Veronika s tím, že napřed nemohla uvěřit takové zprávě. „Jsou věci, které k vám prostě přijdou, a vy víte, že si sednou. Když jsem potom viděla fotografie a videa, měla jsem pocit, že ten šperk byl pro Annu vytvořený, i když původně nebyl,“ řekla s tím, že její syn poslal Anně na výběr několik možností. Mohutný náhrdelník z barokních perel ji ale zaujal na první pohled.
Aňa ale nebyla jediná, koho zdobil klenot z Sebastiánovy dílny. Náhrdelník s unikátním modrým topazem zaujal její mladší sestru Ester. „Byla to rychlá a spontánní akce. Modrý topaz ladil k Esterčiným zrzavým vlasům a ještě víc ji rozsvítil," vysvětlila Veronika, která dodala, že šperky museli oběma herečkám schválit jejich stylisté.
A proč si slavná herečka vybrala práci neznámého kluka místo nějakého kousku od slavných firem? „Protože je talent, je tvůrčí, věnuje se umění šperku a já miluji kreativitu. Objevila jsem ho náhodou na Instagramu a raduji se z jeho úspěchu a talentu, který absolutně má. Stylisti ve Varech nevěřili, že tak krásnou věc vyrobil náctiletý. Děkuji!“ vzkázala oblíbená herečka.