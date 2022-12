Anna Geislerová si připomněla 19 let od svatby. Uznala, že to s ní manžel nemá lehké

"No on mě asi ne, ale já bych si pana Janáčka vzala i teď. 6. 12. 2003 to začalo a ta sklenka na přípitek byla slušně velká. To taky pořád platí," napsala Anna Geislerová na Instagramu, kam přidala snímky z rodinného archivu.

"A Ty jsi zas něco provedla? Že on Tebe už ne," reagoval na post herec Pavel Liška. Na to Aňa odpověděla: "To je furt něco..:)) teď už mě zná! :))"

Bez komentáře nenechala post také Annina švagrová, herečka Kristýna Janáčková: "Já nechci nic říkat, ale myslím, že mám nejlepšího bráchu pod sluncem. Jo a taky že si fakt dobře vybral. Gratuluji vám!"

Geislerová popsala podrobnosti netradiční svatby už před dvěma lety: "My jsme se vzali tajně, za přítomnosti dvou neznámých svědků, které jsme vytáhli z hospody - vybrali jsme ty, co u sebe měli občanku. Pak jsme je vzali na oběd a potom šli do kina." S novopečeným manželem se tehdy dohodli, že ještě další rok o veselce nikomu neřeknou. "Chtěli jsme se vyhnout dotazům a takovým těm blbým fórkům na novomanželský život. Když jsme to pak po roce oznámili, rodina byla lehce naštvaná, ale my dva spokojení. Byla to věc, kterou jsme udělali jen pro sebe. Naše tajemství."

Herečka porodila tři děti - Bruna Fidelia (2004), Stellu Ginger (2007) a Maxe (2013). Před deseti lety bulvár spekuloval o jejím paralelním vztahu s podnikatelem Martinem Shenarem, po jehož boku se často objevovala. Geislerová ale milenecký vztah nikdy nepotvrdila.