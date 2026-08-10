Vypadá to, že zlý sen herečky Alice Bendové se blíží ke konci. Poslední měsíce totiž řeší to, kde budou s rodinou žít. Jejich dům šel prakticky celý k zemi a nyní na jeho ruinách roste nová stavba, která by snad měla být jejich trvalým domovem. S tím, jak dům pokračuje, se nyní pochlubila na svém profilu na Instagramu.
Alice Bendová má důvod k radosti. Na ruině domu roste nový domov
Měsíce plné nervů, nejistoty a obav o střechu nad hlavou snad pomalu končí. Alice Bendová se po dlouhé době může pochlubit něčím, co jí udělalo opravdu radost. Na místě, kde ještě nedávno stál dům plný nebezpečných prasklin, už je totiž vidět pořádný kus nové práce. A herečka si tentokrát nemůže vynachválit ty, kteří ji mají z celé noční můry dostat.
„Už se to rýsuje. Hurá. Vybrali jsme si s Michalem tu nejspolehlivější a nejrychlejší firmu. A nechtěli, abych je zmiňovala, protože toho mají až nad hlavu, ale já jim chci poděkovat hlavně za to, že nás uklidnili a dokázali to, že i z úplný ruiny půjde udělat krásný dům. A hlavně dodržují termíny a přemýšlí u práce hlavou. Takže, kluci, děkujeme,“ neskrývá svou radost Alice, pro kterou je setkání s poctivými řemeslníky jako balzám na duši.
Stavební firma, která předešlý dům stavěla, svou práci neodvedla příliš kvalitně. Nemovitost tak začala herečce doslova padat na hlavu a ve zdech se objevily obrovské praskliny. Jedinou možností tak byla demolice. „Ano, to je náš domov, tohle torzo. Ale jsme stateční a rozhodli jsme se pro rekonstrukci,“ napsala před časem ke snímku, na němž je pouze část obvodových zdí a střechy.
Bendová dům koupila před 15 lety a zaplatila za něj 6,8 milionu korun. Bývalý majitel jí ale pravý stav nemovitosti zatajil. „Děkujeme mu, že si nahrabal peníze a lidi nechal ve štychu. Domu je celkově jen devětadvacet let, my jsme ho koupili před patnácti lety. A když jsme ho kupovali, praskliny byly opravené, takže nebylo nic vidět. Víc než smutná jsem neskutečně naštvaná, že někdo udělal takovou prasárnu – takový podvod a takové lži. Jsem opravdu vzteklá,“ zuřila před časem maminka dvou dětí, ze kterých se v podstatě stali bezdomovci.
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Zdroj: Instagram Alice Bendové