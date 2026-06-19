Česká modelka Alena Šeredová našla před lety svůj domov v Itálii, kde se také dvakrát vdala. S prvním manželem, fotbalovým brankářem Gianluigim Buffonem má dva syny a se současným manželem, dědicem automobilky Fiat Alessandrem Nasim má malou dceru. A i když spolu tvoří pár více než deset let, stále to mezi nimi jiskří. Nyní se modelka pochlubila neobvyklým dárkem, který jí manžel připravil ke třetímu výročí svatby.
Alena Šeredová se rozplývá nad manželem. K výročí dostala nečekaný romantický dárek
Alena Šeredová oslavila s manželem Alessandrem Nasim třetí výročí svatby. Při této příležitosti dostala nečekaný romantický dárek, který ji dojal víc než jakákoli drahá pozornost. Modelka zároveň prozradila, proč považuje svého manžela za ideálního partnera i otce.
Kdo by čekal materiální dary, spletl by se. Pro Alenu jsou důležité jiné věci. „Zrovna dneska jsem dostala milostný dopis v japonštině, takže se musím přiznat, že to bylo velké překvapení,“ pochlubila se pro ŽivotvČesku.cz modelka. „Je to taková naše věc, že nás to baví, když s tím má druhý člověk práci,“ prozradila to, co je s manželem spojuje.
Ona sama své vyznání partnerovi zveřejnila na sociálních sítích. „Náš příběh nevznikl podle předem napsaného scénáře, ale díky kráse toho, že jsme si jeden druhého vybírali den za dnem. Děkuji ti, že jsi přijal mou minulost a že se s takovou oddaností staráš o naši přítomnost,“ píše Šeredová. „Nejenže sis mě vzal, ale přijal jsi můj život a společně jsme znovu vytvořili úžasnou, sjednocenou a milující rodinu,“ pochválila manžela za to, jak skvěle přijal i její dva syny.
Šeredová přiznává, že právě její synové byli důvodem, proč byla v začátcích vztahu ostražitá. „Nechtěla jsem si kvůli dětem k sobě někoho pustit s rizikem, že za půl roku odejde. Ale získal si nás. Trochu jsem se pak bála, že až se nám narodí Vivinka, kluci půjdou stranou, ovšem naopak se jim věnoval ještě víc, aby jim to nebylo líto. Dlouho byla ona na druhém místě, ale teď už jsou s tatínkem nerozlučitelná dvojka. Jako strom a list. A nikdo už s tím nic nenadělá,“ rozplývá se Alena nad tím, jak skvělým otcem Nasi je.
V minulosti ale připustila, že její maminka měla o jejím budoucím manželovi pochybnosti. „Říkala: „Ali, pojďme ho pořádně zanalyzovat! Je fajn, nevidíme problémy, ale přesto je ve 40 pořád sám? Možná potřeboval potkat organizovanou Vichřici se dvěma malými dětmi, abychom ho rozhýbali, protože se do té doby hodně koncentroval na práci a kariéru. Myslím, že se se mnou zamiloval do celé té situace,“ rozpovídala se před časem pro iDnes.