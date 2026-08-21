Po brutálním napadení Jaromíra Soukupa, kterého před několika dny v jeho domě přepadli a zbili neznámí útočníci, panuje v rodině jeho bývalé partnerky Agáty Hanychové velké napětí. Situace je o to citlivější, že Soukup a Hanychová spolu mají tříletou dceru Rozárku, kterou Agáta musela otci i přes obavy předat. K celé kauze se nyní opatrně vyjádřila také její maminka Veronika Žilková. „Bylo by lepší, kdybych současnou situaci nekomentovala, protože to vůbec není jednoduché,“ řekla ustaraně.
Agáta s Mirkem na policii, Žilková má strach o rodinu. Co se děje po útoku na Soukupa
Brutální útok na Jaromíra Soukupa pořádně vyděsil jeho bývalou partnerku Agátu Hanychovou i její rodinu. Její maminka Veronika Žilková nyní přiznala, že má strach nejen o malou Rozárku, ale i o všechny své blízké. Agáta navíc společně s manželem Mirkem Dopitou už kvůli případu skončila na policii.
Herečka přiznala, že strach nemá pouze o malou Rozárku, ale v současné situaci myslí na celou rodinu. „Pochopitelně mám o Rózu strach nejen já, i Jaromír. Nedivte se, když útočníci nejsou ani po dvou týdnech vypátráni,“ uvedla pro Blesk. Zároveň se snaží věřit policii, že případ dokáže co nejdříve objasnit. „Jsem jen babička-herečka, a tak musím věřit, že Policie České republiky ví, co má dělat,“ dodala s tím, že si ze všeho nejvíc přeje, aby se do rodiny vrátil klid. „Přála bych si do rodiny klid a modlím se hlavně za policii, aby našla ty útočníky.“
Žilková tvrdí, že když se vám narodí děti, již nikdy se nepřestanete bát. A přesně tak to u ní je. „Mám nyní strach i o Kryšpína, který právě loví ryby v Mongolsku,“ svěřila se a vzápětí začala vyjmenovávat další své blízké. Strach má také o Cyrila, který je v Mexiku, Kordulu, jež se věnuje koním, i Vincenta, který natáčí projekt, o němž zatím nesmí mluvit a který je podle jeho maminky nebezpečný. Největší starosti má ale nyní o samotnou Agátu. „A moc se bojím o Agátu, aby se neutrápila, protože má teď strašné starosti,“ přiznala.
Do vyšetřování byli mezitím zapojeni také Agáta Hanychová a její současný manžel Miroslav Dopita. „Mě i Mirka si policie už předvolala,“ potvrdila sama Agáta pro eXtra.cz. Jejich výslech však podle advokáta automaticky neznamená, že mají s napadením něco společného. „Nic se z toho nedá vyvozovat. Někdy prostě musí předvolat i lidi, co s případem nemají nic společného. Zvlášť, když na něj poškozený chytře ukáže, aniž by je ale přímo obvinil,“ vysvětlil. Pro rodinu tak nyní zůstává nejdůležitější otázkou, kdo za útokem na Soukupa skutečně stojí a kdy se podaří pachatele vypátrat.