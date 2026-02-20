Agáta není kamarádka, říká Kokta a potvrdil, že rozvedení jsou už čtyři roky

Na úterní oslavě 33. narozenin podnikatelky Ornelly Koktové viděli hosté první díl dokumentu, ve kterém jako poslední věta zaznělo, že jsou s manželem Josefem Koktou rozvedeni. To ve všech přítomných vyvolalo dojem, že se jedná o čerstvou novinku. A svým postem na sociálních sítích o nové kapitole života tento pocit přiživovala sama Ornella. Jenže záhy se ukázalo, že věc se bude mít asi trochu jinak.
První, kdo se ozval s tím, že Ornella s Pepou veřejnost tak trochu vodí za nos, byla její matka Monika Binias. A jak se ukázalo, tentokrát měla pravdu. Po několika dnech mlčení se rozhodl k celé věci vyjádřit i Kokta. Ten formální konec jejich manželství potvrdil, ale zároveň přiznal, že jako partneři se nerozešli. Rozvod byl čistě jen kvůli penězům. Kokta totiž má na sebe vypsané dvě exekuce celkem za dva miliony korun. „Rozvod proběhl. Není to nic vymyšleného. Rozvedli jsme se před čtyřmi lety. Udělali jsme to kvůli ochraně Ornelly a dětí od mých sra*ek ohledně dluhů, aby netrpěli nájezdy exekutorů. Ty exekuce mi pomáhá splácet Ornella a důchod,“ přiznal pravý důvod s tím, že jeho žena tvrdě pracuje a on své dluhy splácí z důchodu a také za přispění Ornelly.
Josef zmínil i dokumentární sérii, kterou Ornella představila a která je na její soukromé placené platformě. „Dokument o jejím životě točila celý loňský rok. Není to moje práce, dokument si sama vymyslela a makala na něm Ornella. Je za tím hodně práce a hodně peněz. Stejně jsme to dali za cenu jednoho kafe, aby to bylo dostupné mase lidí,“ rozpovídal se pro Expres.cz. „Ornella uvedla svou dokumentární minisérii jako produkt, který si může koupit kdo chce za cenu jednoho kafe, stejně jako například knížku, vstupenku do kina nebo CD. Je to dokument, ne podcast, kde po lidech chcete každý měsíc 6 eur,“ poslal Kokta vzkaz všem, kdo mají pocit, že jeho exmanželka na svém soukromí vydělává.
Kokta promluvil také o tom, co naštvalo Ornellinu kamarádku Agátu Hanychovou. „To, že se Agi naštvala, je nemilé, ale touto událostí jim stoupají i čísla na Hero hero. Ornella o dokumentu Agátě neřekla, protože neudrží žádné tajemství a všechno by vykecala dopředu, tak jako o tom domu. Kdyby byla (Agáta) skutečnou kamarádkou, tak jí pomohla,“ stojí jednoznačně za Ornellou.