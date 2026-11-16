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Agáta Hanychová zpytuje svědomí. Lituje rozvodů i veřejných válek

Agáta Hanychová
Agáta Hanychová, Jakub Prachař
Agáta Hanychová a Miroslav Dopita
Agáta Hanychová, Miroslav Dopita
Agáta Hanychová, Miroslav Dopita, syn Kryšpín
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24 fotografií
Agáta Hanychová |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Agáta Hanychová si nikdy nebrala servítky a často dokázala ostatní lidi komentovat nebo urazit. Teď si sype popel na hlavu a přiznává, že se za své někdejší výstupy stydí. Dokonce by nejraději vzala zpátky i války se známými ženami.

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Agáta Hanychová ve svém nejnovějším podcastu, kde ji zpovídala maminka Veronika Žilková, překvapila nečekanou dávkou sebereflexe. Otevřeně přiznala, že nejvíc ji mrzí nezvládnuté manželství a také veřejné hádky, kterými se v minulosti bavila na sociálních sítích i v podcastech. Za své chování dodnes stydí.

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Rozvod je strašná chyba. Tohle mě na mě mrzí nejvíc, že jsem tohle v životě nezvládla,“ svěřila se Agáta. Zároveň přiznala, že do vztahů a zakládání rodiny šla příliš zbrkle. „Je potřeba partnera poznat delší dobu, než si s ním člověk pořídí dítě. Tohle jsem udělala všechno hrozně nerozvážně,“ zhodnotila zpětně svá rozhodnutí.

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Ještě zajímavější ale byla její slova o veřejných konfliktech. Hanychová totiž v minulosti patřila k osobnostem, které si rozhodně nebraly servítky a do jiných známých osobností se dokázaly pořádně opřít. Dnes už na své tehdejší výstupy hledí úplně jinak. „Vrátila bych všechny své veřejné hádky. Přijde mi to strašně trapný, co jsem dřív dělala, že jsem mluvila třeba o Simoně, Nele… Vlastně jsem na to neměla právo,“ přiznala.

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Narážela tak mimo jiné na dlouholetou válku se Simonou Krainovou. Jejich vztahy poznamenaly staré osobní neshody, včetně někdejšího milostného trojúhelníku kolem hokejisty Jiřího Hudlera. V roce 2009 se jejich konflikt vyhrotil dokonce natolik, že Krainová nechala Hanychovou vyvést z večírku. Další přestřelky přišly o řadu let později, například kvůli Simoninu působení na platformě OnlyFans. Letos se ale situace překvapivě obrátila a obě ženy se usmířily.

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Agáta zmínila také Nelu Slovákovou, s níž v minulosti vedla ostré mediální války. „Myslela jsem si, že jsem snědla veškerou pravdu světa a můžu hodnotit, kdo s kým chodí,“ přiznala nyní s odstupem. Své tehdejší chování označila za „hříchy mládí“ a dodala, že je jí za něj stydno. „Už asi stokrát jsem se všem omluvila. Teď už bych si nedovolila nikoho soudit nebo o někom mluvit,“ prohlásila. Jestli se jí podaří novou zásadu dodržet, ukáže ale až čas.

VIDEO: Agáta Hanychová

Zdroj: podcast Agáty Hanychové

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