Agáta Hanychová vyrazila s Jaromírem Soukupem do New Yorku

"Jestli něco miluju, tak je to New York, a jestli někoho, tak je to Jaromír Soukup," napsala Agáta Hanychová k fotce, kterou její partner pořídil na terase svého luxusního apartmánu, který v jednom z největších světových měst vlastní.

Do New Yorku se partneři přesunuli první třídou z Prahy. Předtím si dvojice užívala ve španělské Marbelle, kde Soukupovi patří vila a kde si užívali předchozí dny. Tam jim dělaly společnost jejich děti: dcera Hanychové Mia a Soukupův syn Lukáš. V americké metropoli tak budou konečně jen sami dva.

Hanychová se dala dohromady se Soukupem před dvěma měsíci poté, co byla jako host pozvána do jednoho z pořadů, které podnikatel moderuje na své televizní stanici Barrandov. Tam podle ní přeskočila jiskra a od té doby tvoří pár.

Nový vztah své dcery, který je v pořadí už osmým za tři roky, co se Hanychová rozešla s manželem Jakubem Prachařem, si nemůže vynachválit ani její matka, herečka Veronika Žilková. Podle ní je Soukup prvním mužem, který se prostřednictvím její dcery nesnaží zviditelnit, a byla by moc ráda, kdyby to Agátě tentokrát už vyšlo. Dalšími plusovými body v hereččiných očích je i fakt, že si prý Soukupa oblíbily i obě děti Hanychové.