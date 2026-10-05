První lásky bývají nevinné, někdy ale dokážou pořádně zamotat hlavu. O své dětské zamilovanosti se v podcastu rozpovídala Agáta Hanychová, která přiznala, že jako malá holka byla bezhlavě zamilovaná do svého bratrance. A protože byl o patnáct let starší, každé rodinné setkání pro ni mělo nádech pořádného romantického dramatu.
Agáta Hanychová šokovala přiznáním o bratranci. Každou rodinnou oslavu brala jako rande
Agáta Hanychová s Veronikou Žilkovou zavzpomínaly na své první lásky a odhalily pořádně pikantní rodinnou kapitolu. Obě jako malé podle svých slov vzhlížely k mužům z příbuzenstva. Agáta dokonce přiznala, že kvůli svému bratranci prožívala rodinné oslavy skoro jako rande.
„Byla jsem strašně zamilovaná do svýho bratrance, to mi bylo sedm nebo osm let, on byl o patnáct let starší. A když byla nějaká rodinná oslava, tak mi bylo jako, když jdete na rande. Bylo mi fyzicky úplně špatně. To bylo pro mě hodně těžký,“ zavzpomínala Agáta. Její dětské city přitom zůstaly přesně tam, kde měly – u nevinného obdivu k někomu, kdo jí v tehdejším věku připadal naprosto výjimečný.
Na své dětské fascinace zavzpomínala také její matka Veronika Žilková. Ta přiznala, že ji v deseti letech okouzlil příbuzný Cyril Svoboda, který byl tehdy o několik let starší. „Já jsem takhle jezdila do rodiny své sestry, která byla vdaná Svobodová, a v těch deseti letech jsem milovala Cyrila Svobodu, kterého všichni znají, protože pak byl ministr zahraničí a spravedlnosti. Jemu bylo čtrnáct a přišel mi jako ochránce,“ prozradila herečka, která svého nejstaršího syna pojmenovala také Cyril.
Důvodem jejího dětského okouzlení přitom nebyl jen vzhled. Žilkovou fascinovalo především to, jak na ni tehdy starší chlapec působil. „Něco uměl víc než já a hodně jsem k němu vzhlížela. Když jsme hráli nějaký hry, tak všechno věděl. Byla to fascinace jeho moudrostí,“ popsala svou první velkou dětskou zamilovanost. Obě ženy se tak shodly, že právě rodina někdy dokáže být místem prvních lásek, obdivu i pořádně silných emocí.
A zatímco dnešní pohled na vztahy mezi příbuznými může působit značně citlivě, Žilková připomněla, že v jejich rodině to nebylo úplné tabu. „S bratrancem se to smí. Měli jsme to v rodině, že si sestřenice vzala bratrance,“ řekla v podcastu.