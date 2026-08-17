Poslední dva týdny letošních letních prázdnin nebudou pro influencerku Agátu Hanychovou zrovna příjemné. Stráví je totiž bez všech svých dětí. Dlouhodobě přitom říká, že dny, kdy nejsou zejména její dvě dcery doma, jsou pro ni téměř nesnesitelné. Rozhodla se proto pro radikální krok.
Agáta Hanychová se slzami předala dceru Soukupovi a utekla z domova
Agáta Hanychová si právě prochází pořádně těžkým obdobím. Bez svých dětí je jako na trní a největší starost jí dělá malá Rozárka. Po brutálním útoku na jejího otce Jaromíra Soukupa totiž stále řeší obavy o její bezpečí. Když navíc všechny děti odjely, Agáta přiznala, že sama doma nevydrží.
Nejstarší dítě, syn Kryšpín odletěl se svým otcem, Agátiným manželem Miroslavem Dopitou, do dalekého Mongolska. Tam se chystají na ryby. Což je činnost, která Kryšpína baví nejvíce a v muškaření se pomalu dostává mezi světovou špičku. Prostřední dcera Mia odjela v neděli ke svému otci Jakubu Prachařovi. Nejvíce ji však trápí předání nejmladší dcery Rozárky.
Tu podle rozhodnutí soudu musela předat Jaromíru Soukupovi. A to i přesto, že ten se stal před několika dny obětí brutálního napadaní, když ho před jeho domem dva maskovaní útočníci zbili tak, že už musel podstoupit několik operací ruky. A protože má Hanychová oprávněný strach, aby se něco takového neopakovalo a do nebezpečí se nedostala také Rozárka, snažila se u soudu domoci úpravy styku. Jenže zjevně neuspěla.
„Holky, neptejte se mě na to. Nejsem český soudní systém,“ posteskla si Agáta se slzami v očích na Instagramu v den, kdy Rozárku předala Soukupovi. Nyní jí nezbývá než doufat, že se jí dcera v pořádku vrátí. A zatímco budou děti pryč, Hanychová se rozhodla také zmizet.
„Já se doma sama bojím,“ prozradila v živém vysílání svého podcastu. „Tak se na 14 dní nastěhuju k mámě. Už mi povlíkla postel a budu spát s ní,“ prozradila Agáta, která prostě v prázdném domě odmítá zůstat, že plánuje být se svou maminkou Veronikou Žilkovou. Radost jí tak mohou dělat aspoň příspěvky jejího manžela, který cestu do exotického Mongolska poctivě dokumentuje.