Agáta Hanychová už ví, co se jí narodí. S Jaromírem Soukupem čekají holčičku

"Čekáme holčičku. Vím to už nějakou chvíli, tedy nejen já. Rodina, Jaromír i mé děti samozřejmě také," řekla Super.cz. Pohlaví miminka odhalila dnes populárním způsobem - pomocí nafukovacího balonku, ze kterého po prasknutí vylétly růžové konfety. A to i přesto, že se dříve podobným akcím známých žen na Instagramu vysmívala.

Agátě samotné bylo zcela jedno, jestli čeká holčičku, nebo chlapečka. "Už jsem doma páreček měla, takže jsem pohlaví neřešila. Zní to jako klišé, ale to zdraví je prostě opravdu nejdůležitější a já jsem po počátečním krvácení ráda, že jsme hlavně obě v pořádku," vysvětlila Agáta, která byla na začátku těhotenství hospitalizovaná s vážnými problémy.

To, že do rodiny přijde další děvčátko, věděly i její dvě děti - syn Kryšpín, kterého má s Miroslavem Dopitou, a dcera Mia, jejímž otcem je herec Jakub Prachař. A zatímco Mia se na sestřičku těší, Kryšpín dvakrát nadšený není. "Kdyby to byl kluk, tak to ještě dám, ale další holku už doma nesnesu," řekl se smíchem mladík, který je vášnivým rybářem.