Agáta bez skrupulí přiznává, že kdysi toužila po tom, být součástí velkého televizního světa. S věkem ale přišla na to, že nemusí čekat na zavolání ani příležitost. Tvoří si je totiž sama. „V čem jsem dneska mnohem svobodnější než třeba ve svých 20? Že nemusím čekat na to, kdo mi dá práci, ale vymyslím si ji sama,“ vysvětluje s ledovým klidem.
Bývala symbolem nespoutanosti, vymetačkou večírků a věčnou rebelkou, se stejnou dravostí se pak vrhla na podnikání. Agáta Hanychová prozradila, co je pro ni v životě největším luxusem, proč už se netřese na nabídky velkých televizí, co ji skutečně dlouhodobě ničí a proč se nebojí veřejně plakat.
Doby, kdy byl její profesní život v rukou jiných, jsou pryč. „Dřív jsem si hrozně přála být moderátorkou v televizi, teď mám HeroHero a můžu si moderovat a zvát si tam, koho chci, a je to vlastně hrozná svoboda. Takže se nebát vzít koule a rozjet si prostě jakýkoliv svůj byznys,“ dodává s přímočarostí sobě vlastní.
Probdělé noci kvůli Rozárce
Při pohledu na její tempo by si leckdo mohl myslet, že disponuje nevyčerpatelnou energií. Pravda je ale o dost prostší. To, co ji skutečně dlouhodobě vyčerpává, není pracovní tlak, ale chronický nedostatek spánku. „Sunar a Rozárka. Třikrát za noc. Už je dost velká na to, aby ho neměla. Ale zase si myslím, že když to dítě ho chce, tak ho nějakým způsobem potřebuje.
Nejsem ta máma, že bych řekla, a teď už nesmíš mít sunárek. Kryšpín ho pil do pěti let,“ přiznává s upřímností a dodává: „Přijde mi, že posledních čtrnáct let pořád vstávám za nějakým dítětem.“ A když už je toho na ni skutečně příliš, má řešení. „Zavolám mámě, jestli by nechtěla jít s dětmi na procházku, nebo zavolám své nejlepší kámošce, což je uklízečka,“ směje se.
Instagram jako terapie
Zatímco většina celebrit své sociální sítě pečlivě stylizuje a filtruje každou vrásku, Agáta vsadila na absolutní autenticitu bez pozlátek. „Sítě mám jako terapii. Lidé mě tam vidí odlíčenou, uplakanou, ale i brutálně šťastnou,“ vysvětluje Agáta, která se svými věrnými „holčičkami“ sdílí téměř každý okamžik svého dne.
S velkým dosahem však přichází i stinná stránka v podobě haterů. Agáta má i pro tyto případy jednoduché pravidlo, kterým se sama řídí: je důležité vystupovat tak, aby k nenávistným komentářům nedocházelo, ale pokud se přesto objeví, není třeba brát si servítky. „Klidně je zablokujte. Je to váš Instagram a váš prostor,“ vzkazuje jasně.
Od pálících očí k vlastní značce
Poslední dva roky upírala Agáta svou energii zejména ke své vlastní značce kosmetiky. „Vzniklo to původně tím, že mi chybělo něco, co mě neštípe, když si odličuju oči,“ vzpomíná na moment, kdy se rozhodla přestat hledat ideální produkt, ale vyrobit si ho. Dnes má její značka v portfoliu přes 60 položek. „Na to, že jsme opravdu čistě vyráběná ruční česká značka, je to strašně moc,“ vysvětluje s hrdostí.
Plány do budoucna má přitom jak jinak než ambiciózní. Chystá se kompletní předělávka webu, který nebude sloužit jen pro nákupy, ale i pro budování komunity. Top zákaznice se mohou těšit na odměny, které penězi nezaplatíte – od exkurzí do výrobny až po společný oběd s Agátou, které její dny překvapivě řídí papírový diář. „Bez toho z domu neodcházím. A když ho nemám, tak jsem opravdu nervózní. Řídí mi všechno, a kdybych ho ztratila, tak budu opravdu hrozně nešťastná,“ uzavírá.
VIDEO: Dva roky na scéně. Nahlédněte s námi do pražské restaurace Soho, kde Agáta Hanychová v obklopení svých nejbližších velkolepě oslavila druhé narozeniny vlastní značky kosmetiky.
Zdroj: Autorský článek