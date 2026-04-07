Influencerka Agáta Hanychová na rovinu přiznává, že popularita je něco, co ji nejen živí, ale co má také osobně ráda. Dobře si ale uvědomuje, že právě zájem veřejnosti a její ochota sdílet soukromí byly jedněmi z důvodů, proč se jí rozpadlo její první manželství s hercem Jakubem Prachařem, se kterým má dceru Miu. „Byla bych nešťastná, kdybych nebyla známá. Já to k životu potřebuju. Mě ten showbyznys hrozně baví," říká Hanychová.
Agáta Hanychová překvapila sebereflexí: V jedné věci dala Prachařovi zpětně za pravdu
Influencerka Agáta Hanychová překvapila nečekanou sebereflexí. Přiznala, že dnes už souhlasí se svým exmanželem Jakubem Prachařem, který jí soudně zakázal zveřejňovat jejich dceru na Instagramu. Promluvila i o důvodech krachu manželství.
Ve světě showbyznysu se Hanychová pohybuje už od svých devatenácti let, kdy se účastnila soutěže miss. „Na začátku jsem dělala skandály, aby se o mně psalo, to už teď nedělám. Jak rostu, tak se mnou rostou i ty příběhy,“ rozpovídala se v podcastu Čestmíra Strakatého. Tam zavzpomínala i na krátké období, kdy se tak trochu nuceně stáhla ze světel reflektorů. „Šla jsem studovat vysokou školu, mám vystudovanou fotografii a jeden čas jsem se tomu i věnovala, když jsem měla expartnera, kterýmu se nelíbilo, ač je sám v showbyznysu, tak se mu nelíbilo, že se tam pohybuju já. Tak jsem dva roky fotila titulky pro Story. Stáhla jsem se a dělala tu druhou stranu,“ řekla a moderátor dodal, že se jednalo právě o Jakuba Prachaře.
„Bylo to pro mě těžký a myslím si, že to byla jedna z věcí, proč ten vztah nefungoval. Chtěla jsem ale tomu vztahu dát všechno, tak jsem upozadila svoje tužby. Bylo těžký i to, že byl stokrát úspěšnější než já, protože na tom pracoval a já jsem nesměla. Instagram byl v tu dobu pro něj hloupá věc. Nebyla jsem v tom šťastná,“ přiznala Hanychová, která prošla vztahy i s dalšími známými muži. „Mám kariéru postavenou na svém životě, takže partner musí přijmout i tu moji práci a ne se mě snažit změnit, protože to pak nefunguje. Ale když jsme spolu začínali, tak on nebyl tak slavnej, já byla slavnější a to byl možná taky ten kámen úrazu, ale už pojďme od něj,“ vrátila se ještě k nepovedenému manželství s Prachařem.
O Prachařovi se rozpovídala ještě jednou, a sice když došla řeč na sociální sítě a zveřejňování dětí. Právě proto vedla jeden ze soudních sporů, když Prachař trval na tom, aby jeho bývalé ženě úřady zakázaly dceru na Instagramu ukazovat. Uspěl, stejně tak jako otec druhé dcery Rozárky, zkrachovalý mediální magnát Jaromír Soukup. A přestože Hanychová s tím nesouhlasila, nakonec sama došla k tomu, že malé děti na sociální sítě nepatří.
„Svoje děti jsem tam dávala a za poslední rok jsem viděla úplně odporný video na účtu policie a hrozně si nadávala, že jsem tam ty děti dávala. A vlastně bych i poděkovala otcům, že mi to zakázali, protože za mě tam prostě nepatří. Dala jsem Jakubovi zpětně za pravdu. V době, kdy mi to zakázal soud, tak jsem s tím ještě bojovala, a když mě nějaký z otců naštval, tak jsem tam ty děti dala, protože se nebojím soudů ani těch tatínků. Ale jak dospívám, tak jsem si sama v sobě uvědomila, že je to špatně,“ překvapila svou sebereflexí Agáta. „Přišlo mi skvělý, že jsem dala Mie křupky a natočila se mnou reklamu, ale teď se mi zpětně z toho dělá špatně. Neomluvím to, nevrátím čas, ale lituju toho,“ dodala pokorně.