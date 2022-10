Agáta Hanychová naznačila pohlaví miminka. S Jaromírem Soukupem nejspíš čekají holku

O těhotenství Agáty Hanychové se veřejnost dozvěděla o dost dříve, než bývá zvykem. Komplikace, které ji postihly během prvního trimestru, tak vzbudily obavy u mnoha jejích sledujících. "Vyležela jsem to, měla jsem to i nařízené od doktora a svého porodníka vždycky poslouchám," uklidnila všechny Hanychová během svého vysílání na Instagramu. "Už je mi líp, doufám, že to tak i vypadá. Opravdu jsem 10 dní poctivě ležela," dodala s tím, že miminko, které čeká s podnikatelem Jaromírem Soukupem, by mělo být mimo ohrožení.

Během odpovídání na zvídavé dotazy sledujících došlo i na otázku, zda se jejich rodina rozroste o holčičku, nebo chlapečka. A také na to, zda už mají nastávající rodiče vybraná jména. "Některý jména mám vysněný, ale myslím, že proběhne velká rodinná rada," mlžila zpočátku Hanychová. Pak ale začala být konkrétnější. "Hrozně se mi líbí jméno Rozárka, ale jsem pověrčivá, takže až tento týden jdu na všechny testy. Tak až potom o tom budeme mluvit intenzivněji," slíbila zvědavcům. Zároveň tak naznačila, že nejspíš čeká dceru.

Přestože je bývalá modelka známá svou vášní pro nakupování, výbavičku pro děťátko vůbec neřeší. "Věci pro miminko nevybírám, mám jich tolik po svých dětech, že nevím, jestli tohle miminko vůbec dostane něco nového," dodala se smíchem.