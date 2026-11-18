Včera se Agáta Hanychová pochlubila radostí z pěti štěňátek, která porodila její fenka Bonnie. Místo gratulací ale přišla vlna kritiky kvůli věku zvířete. A teď influencerka čelí ještě vážnějšímu obvinění. Ozvala se totiž žena, která tvrdí, že Bonnie byla původně její a Agáta si ji měla pouze půjčit do dočasné péče. Nakonec jí ji prý už nikdy nevrátila.
Agáta Hanychová čelí drsnému obvinění. Žena tvrdí, že jí ukradla fenku, Žilková zuří
Pět štěňátek, slzy na Instagramu a obvinění, které může pořádně zamíchat kartami. Agáta Hanychová se ocitla pod palbou kritiky a do toho se ozvala žena, která tvrdí, že jí influencerka před lety ukradla psa. Do ostrého sporu se navíc vložila i Veronika Žilková.
Agáta ale tvrdí něco jiného. „Před sedmi lety jsme se s Bonnie vlastně zachránily navzájem. Já jsem prožívala jedno z nejtěžších období svého života a potřebovala jsem ji. A ona měla jít do útulku. Tak jsme se našly,“ popisovala jejich seznámení. V živém vysílání popsala, že její původní majitelka, která v té době chodila s jejím bratrem ji nemohla mít a Agátin bratr ji vezl do útulku.
Fenčina původní majitelka však tvrdí, že jí Agáta psa v podstatě ukradla. „Agáta si ji měla vzít do dočasné péče s tím, že si ji pak vezmu zpátky,“ tvrdí žena. „Neměly jsme mezi sebou o dočasné péči smlouvu, protože jsem jí věřila. Ona si ale Bonnie přepsala na sebe. Už mi ji nikdy nedala a všude si mě zablokovala,“ obvinila Hanychovou.
Do sporu se okamžitě vložila Agátina maminka Veronika Žilková. Adélu totiž podle svých slov dobře zná. Měla být bývalou partnerkou jejího osvojeného syna Honzy. A herečka přišla s vlastní verzí toho, jak se Bony do rodiny dostala. „Neuvěřitelná drzost od Adély. Dobře ji znám. Před asi šesti lety měla nemanželské miminko Marečka, chodila s mým osvojeným synem Honzou, který není otcem dítěte, a měla asi roční fenku Bonnie,“ napsala na sociálních sítích s tím, že Adéla se tehdy kvůli složité životní situaci stěhovala ke své babičce, která jí ale psa nedovolila ubytovat. „Psa jsem se ujala a požádala Agátu o pomoc! Dnes Agátu, která tehdy udělala dobrý skutek, bude Adéla hejtit? Kde byla těch sedm let?!“ pustila se do ženy.
Celá kauza navíc vypukla v okamžiku, kdy Agáta čelí kritice kvůli samotnému porodu. Chovatelé Hanychové vyčítají, že fenku nenechal včas kastrovat. Hanychové se celá věc velmi dtokla a v živém vysílání na Instagramu se dokonce rozplakala. Své chování vysvětluje tím, že jako každé „ženě“ chtěla Bonnie dopřát děti a neměla prý srdce jí kastrovat. „Myslíte si, že jsem vážně chtěla ke třem dětem mít pět štěňat? Ne, prostě nám vnikl na pozemek pes a oplodnil našeho psa,“ bránila se ve videu.
Zdánlivě obyčejné narození pěti štěňat tak rozdělilo sledující na dva nesmiřitelné tábory. Jedni se svou oblíbenou influencerkou souhlasí a druzí jí vyčítají naprosto nezodpovědnost i vzhledem k tomu, jaký má mediální dosah. Hanychová se však kritiku rozhodla vyřešit po svém. Ty, kdo s ní nesouhlasí, blokuje.