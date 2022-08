Agáta Hanychová a Jaromír Soukup budou mít vlastní reality show

"Když jsem na Instagramu viděla, jak obrovský zájem mají lidi o naše živá vysílání, tak jsme se shodli, že je jich škoda jen pro Instagram. Jaromír přišel s tím, že by to bylo fajn i pro televizi, a musím říct, že se na to strašně moc těším," řekla pro časopis Sedmička modelka Agáta Hanychová.

Pořad, který chystá se svým současným partnerem, podnikatelem Jaromírem Soukupem, se bude vysílat třikrát týdně na TV Barrandov. Televizi Soukup vlastní a moderuje v ní velké množství nejrůznějších pořadů. I proto Hanychová věří, že tak časově náročný projekt dokáží zvládnout.

Prozradila i náplň zhruba hodinového pořadu. "Probereme různá témata, třeba rozdíly mezi mužem a ženou. Také nám diváci budou moct psát otázky a my jim budeme odpovídat. Zhruba za měsíc už pořad pojedeme živě, což bude dost náročné, ale o to víc zajímavé. Nehodláme se vyhýbat žádným tématům a jsem moc ráda, že vedle mě bude stát Jaromír, který je stejně nekorektní jako já," pochvaluje si Hanychová. Chystaná show ponese název Agáta Jaromíra Soukupa.

K připravovanému vysílání, kam si chtějí zvát i nejrůznější hosty, už dvojice založila i stejnojmenný účet na Instagramu. Na tom se za čtyřiadvacet hodin nashromáždilo šest a půl tisíce sledujících.