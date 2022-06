Advokátka Johnnyho Deppa pomohla zachránit život cizímu muži

Minulý týden během letu společnosti American Airlines z Los Angeles do New Yorku zkolaboval sedmdesátiletý muž a při pádu se uhodil do hlavy. Stalo se tak ve chvíli, kdy procházel kolem místa, kde seděla Camille Vasquezová, kterou proslavilo právní zastupování herce Johnnyho Deppa.

Podle cestujících, jejichž svědectví přinesl server TMZ, Vasquezová i její osobní strážce začali muži okamžitě poskytovat první pomoc. Svědci také uvedli, že se právnička spojila se svým švagrem, jenž je lékař, a ten jí radil postupy, které měly ověřit, zda muž nemá infarkt nebo krvácení do mozku následkem pádu. Bodyguard Vasquezové si také sundal chytré hodinky, aby mohl sledovat srdeční tep cestujícího.

Na palubě byl přítomen lékař, který péči o pacienta přebral. Letadlo se otočilo a vrátilo zpět do Los Angeles, kde už na muže čekali zdravotníci. V době přistání byl při vědomí.

Personál letadla nazval Vasquezovou "wonder woman" a jako poděkování za její duchapřítomnost jí letušky věnovaly dvě lahve vína.