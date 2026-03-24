Dlouhých dvanáct let strávila modelka Adriana Sklenaříková s podnikatelem Aramem Ohanianem, za kterého je dosud provdaná a má s ním sedmiletou dceru Ninu. Už v roce 2022 ale oznámila rozpad jejich manželství. Náročný rozvod se ale stále táhne a tak Sklenaříková nemůže s klidem začít novou kapitolu svého života se současným snoubencem, francouzským zpěvákem Markem Lavoinem. To ale není zdaleka všechno, čemu musí čelit.
Adriana Sklenaříková přiznala roky fyzického týrání ze strany manžela
Na první pohled má světově úspěšná modelka Adriana Sklenaříková všechno, co by si mohla přát. Dosud ale nikdo netušil, že za úsměvem skrývala dlouhé roky velkou bolest a ponižování.
Legendární modelka se rozhodla až nyní odhalit pozadí jejich vztahu a to, že roky snášela psychické a fyzické týrání. Po konci jejich vztahu se jí bývalý partner snaží ubližovat prostřednictvím jejich dcery. „Už několik let čelím neustálému tlaku a opakovaným pokusům o destabilizaci ze strany otce mé dcery. Nina se stala nástrojem i předmětem vydírání a naprosto absurdních a nesnesitelných vyjednávání ze strany muže, který je stále mým manželem,“ postěžovala si Sklenaříková v aktuálním prohlášení, které zveřejnila na svém profilu na Instagramu.
Tam také prozradila, že pravý stav věcí dosud tajila i před svými nejbližšími, kteří tak neměli ponětí, čím si prochází. „Dlouho jsem se rozhodovala nereagovat, jen se usmát a mlčet, abych ochránila své dítě a uchovala to, co by mělo zůstat mimo veřejný prostor. Dokonce jsem o tom mlčela i před svými blízkými – o tom, čím jsem si prošla: o zraněních, výhrůžkách, nepravdivých a ponižujících obviněních i o násilí, ať už slovním, nebo fyzickém. Doufala jsem, že čas, odstup a rozum situaci uklidní. Vždy v zájmu mé dcery,“ píše dále. Jejímu mlčení je ale konec a ona se rozhodla vše zveřejnit.
„Dnes, posílená odvahou těch, které promluvily přede mnou, už nechci mlčet. Před násilím jsem utekla, ale znovu mě dohání ve chvíli, kdy se snažím postavit svůj život znovu na nohy. Nemohu dál mlčet ve chvíli, kdy se moje dcera Nina stává nástrojem manipulací a kroků, jejichž cílem je mě ponížit, ublížit mi a všemi prostředky mě připravit o dosud sdílenou péči. Teď už je ale na mně, abych bránila klid svého dítěte, naši bezpečnost, svůj nový život i svá práva matky a ženy,“ dodává odhodlaně a je jasné, že má před sebou ještě náročný boj o blaho svého dítěte.