Radostnou novinku si pár nechával nějakou dobu pro sebe, podobně jako tomu bylo i v případě jejich prvního dítěte. „Je pravda, že máme doma už pár týdnů několikaměsíční holčičku. Maxík z ní má obrovskou radost, stejně jako my. Stejně jako u Maxíka postupujeme v adopčních krocích, a proto s dalšími informacemi zacházíme postupně a opatrně,“ svěřila se moderátorka.
Adela Vinczeová je dvojnásobnou maminkou. S manželem adoptovali holčičku
Moderátorka Adela Vinczeová, kterou nyní diváci sledují i na obrazovkách TV Prima, prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. Se svým manželem Viktorem totiž adoptovali druhé dítě a jejich rodina se tak rozrostla o malou holčičku.
Cesta k rodičovství nebyla jednoduchá
Adela a Viktor Vinczeovi se stali rodiči poprvé už před několika lety, kdy si osvojili syna Maximiliána. Ten přišel do jejich života v prosinci 2022 poté, co se páru nedařilo počít dítě přirozenou cestou. Než se adopce oficiálně uzavřela, měli ho více než rok v dočasné péči. Právně se jeho rodiči stali v květnu 2024.
Už krátce po dokončení adopčního procesu tehdy moderátorka naznačila, že by se nebránili rozšíření rodiny. „Dáváme si možnost, že kdyby biologická matka syna měla další dítě k adopci, abychom byli právně připraveni do procesu vstoupit. Kdybychom nebyli v seznamu, nemůžeme o tom ani uvažovat,“ uvedla tehdy.
Dnes už jsou čtyři
Od té doby uplynuly téměř dva roky a jejich přání se naplnilo. Rodina Vinczeových je dnes čtyřčlenná a malý Maxík se dočkal vysněné sestřičky. Podle slov Adely ji přijal s nadšením a rychle si na novou roli staršího bratra zvykl.
Moderátorka zároveň zdůrazňuje, že i tentokrát probíhá celý proces adopce postupně a s respektem k soukromí všech zúčastněných.
Adela Vinczeová přitom zvládá skloubit rodinný život i pracovní povinnosti. Kvůli natáčení nové show pravidelně dojíždí do Prahy, zatímco o děti se v té době stará její manžel Viktor, který jí je velkou oporou. Příběh Vinczeových tak ukazuje, že cesta k rodičovství může mít různé podoby – a že i ta méně tradiční může vést k velkému štěstí.