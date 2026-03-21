21. 3.
Adela Vinczeová je dvojnásobnou maminkou. S manželem adoptovali holčičku

Viktor Vincze a Adela VinczeováFoto: Profimedia
Viktor Vincze a Adela VinczeováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková

Moderátorka Adela Vinczeová, kterou nyní diváci sledují i na obrazovkách TV Prima, prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. Se svým manželem Viktorem totiž adoptovali druhé dítě a jejich rodina se tak rozrostla o malou holčičku.

Radostnou novinku si pár nechával nějakou dobu pro sebe, podobně jako tomu bylo i v případě jejich prvního dítěte. „Je pravda, že máme doma už pár týdnů několikaměsíční holčičku. Maxík z ní má obrovskou radost, stejně jako my. Stejně jako u Maxíka postupujeme v adopčních krocích, a proto s dalšími informacemi zacházíme postupně a opatrně,“ svěřila se moderátorka.

Adela Vinczeová

„Nevím, jestli jsem někdy toužila po dítěti,“ říká matka tříletého adoptovaného Maxíka Adela Vinczeová

Cesta k rodičovství nebyla jednoduchá

Adela a Viktor Vinczeovi se stali rodiči poprvé už před několika lety, kdy si osvojili syna Maximiliána. Ten přišel do jejich života v prosinci 2022 poté, co se páru nedařilo počít dítě přirozenou cestou. Než se adopce oficiálně uzavřela, měli ho více než rok v dočasné péči. Právně se jeho rodiči stali v květnu 2024.

Už krátce po dokončení adopčního procesu tehdy moderátorka naznačila, že by se nebránili rozšíření rodiny. „Dáváme si možnost, že kdyby biologická matka syna měla další dítě k adopci, abychom byli právně připraveni do procesu vstoupit. Kdybychom nebyli v seznamu, nemůžeme o tom ani uvažovat,“ uvedla tehdy.

Dnes už jsou čtyři

Od té doby uplynuly téměř dva roky a jejich přání se naplnilo. Rodina Vinczeových je dnes čtyřčlenná a malý Maxík se dočkal vysněné sestřičky. Podle slov Adely ji přijal s nadšením a rychle si na novou roli staršího bratra zvykl.

Moderátorka zároveň zdůrazňuje, že i tentokrát probíhá celý proces adopce postupně a s respektem k soukromí všech zúčastněných.

Adela Vinczeová přitom zvládá skloubit rodinný život i pracovní povinnosti. Kvůli natáčení nové show pravidelně dojíždí do Prahy, zatímco o děti se v té době stará její manžel Viktor, který jí je velkou oporou. Příběh Vinczeových tak ukazuje, že cesta k rodičovství může mít různé podoby – a že i ta méně tradiční může vést k velkému štěstí.

Zdroj: Prima Ženy, TN.cz

