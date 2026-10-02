Po delší době se veřejnost dozvěděla něco nového o Vladimíru Mišíkovi. Jeho syn Adam zveřejnil na Instagramu fotografii z návštěvy u tatínka, na které legendární hudebník sedí na gauči a telefonuje. Před sebou má chodítko. Přestože snímek neodhaluje nic bližšího o jeho aktuálním zdravotním stavu, fanoušky potěšil už samotný pohled na Mišíka. Na fotografii totiž působí spokojeně a v dobré náladě.
Adam Mišík ukázal po dlouhé době tatínka. Nová fotografie potěšila fanoušky
Adam Mišík, syn legendárního hudebníka Vladimíra Mišíka udělal jeho fanouškům velkou radost. Zveřejnil totiž fotografii z návštěvy u tatínka, na které Mišík sedí na gauči a telefonuje. A přestože má před sebou chodítko, mnohé potěšilo, jak na snímku působí.
„Odpolední posezení u tatínka,“ napsal Adam Mišík jednoduše ke snímku. Právě krátký příspěvek způsobil mezi fanoušky radost. Vladimíra Mišíka totiž v poslední době na veřejnosti příliš často nevídají a o jeho životě se objevují jen kusé informace. Nová fotografie tak pro mnohé představuje především uklidňující zprávu, že hudební legenda tráví čas se svou rodinou.
Mišík se přitom v posledních letech potýká s výraznými zdravotními problémy. Po několikaměsíční hospitalizaci v roce 2024 byl podle svých dřívějších slov natolik zesláblý, že se nedokázal sám postavit a musel znovu nabrat sílu. Pomáhalo mu chodítko a velkým problémem pro něj byly také schody. Jeho zdravotní stav ho už předtím přiměl ukončit koncertování. Dlouhodobě ho trápila mimo jiné artróza levé ruky, kvůli které už nemohl normálně hrát na kytaru.
Hudebník přesto svou vášeň pro hudbu úplně neopustil. I poté, co se stáhl z koncertních pódií, pokračoval v psaní a nahrávání. V roce 2025 navíc získal další významná ocenění, a dokonce byl uveden do Síně slávy Českého slavíka. Kvůli zdravotnímu stavu si je ale osobně převzít nemohl.