Adam Kraus se před vynesením rozsudku v kauze znásilnění bývalé partnerky Nikol Enevové rozhodl znovu promluvit. Tentokrát nejen o sporné nahrávce, která se stala jedním z hlavních důkazů u soudu, ale také o svém otci Janu Krausovi. Ten totiž podle jeho slov Nikol od začátku příliš nevěřil a syna před ní varoval. Adam ale tehdy jeho obavy nesdílel. „Já jsem mu tehdy oponoval,“ přiznal v rozhovoru pro Expres.
Adam Kraus před rozsudkem prolomil mlčení. Promluvil o otcově varování i nahrávce, která ho má usvědčovat
Jan Kraus měl podle syna o Nikol Enevové pochybnosti už od začátku a před bývalou partnerkou ho varoval. Adam Kraus ho ale tehdy neposlechl. Teď, těsně před vynesením rozsudku v kauze znásilnění, otevřeně promluvil o otcově varování i o sporné nahrávce, která může sehrát zásadní roli.
Právě otcovo varování se podle něj objevilo i v nahrávce rozhovoru s bývalou partnerkou z roku 2018. Kraus vysvětluje, že když v ní zaznívají slova o znásilnění, nejde o žádné přiznání. Měl pouze připomínat, co mu předtím říkal otec. „Táta to říkal, že s něčím takovým přijdeš. Že jsem tě znásilnil, nebo udělal nějakou jinou blbost,“ zaznívá podle něj v původním záznamu. Herec tvrdí, že právě tato věta byla v sestříhané verzi vytržena z kontextu a vyzněla úplně jinak, než jak byla míněna.
Kraus se snaží vysvětlit i další část rozhovoru, kterou považuje za zásadní. Podle něj totiž nahrávka obsahuje také pasáž, v níž Enevové připomíná, že když řekla dost, skutečně přestal. „Pak jsi řekla dost a také bylo dost,“ měl jí říct. Její odpověď podle něj zněla: „No, vždyť jo.“ Právě tato slova považuje za důležitá, protože podle jeho výkladu potvrzují, že její nesouhlas respektoval. Obhajoba dlouhodobě upozorňuje, že sestříhaná verze vynechávala části rozhovoru, které mohly změnit jeho vyznění.
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Nikol Enevová však takové vysvětlení odmítá. Trvá na tom, že v nahrávce opakovaně zaznívá její nesouhlas a že záznam podle ní dokládá, co se mezi nimi skutečně stalo. „Zaznělo ale mnohokrát ‚dost‘ či ‚ne‘,“ uvedla už dříve. Připomněla také další větu, která podle ní zachycuje situaci proti její vůli: „A ty mi ho tam stejně vrazíš.“ Obě strany tak stejný rozhovor interpretují naprosto odlišně.
Herec v rozhovoru nešetřil kritikou ani na adresu státní zástupkyně. Vadí mu, že i když svědek potvrdil manipulaci s nahrávkou, stejně zůstává klíčovým důkazem obžaloby. „K celkovému postupu státního zastupitelství bych se ale rád vyjádřil až po rozsudku. To je samostatná kapitola,“ říká naštvaně.
Rozsudek má padnout v pátek 27. listopadu. Státní zástupkyně navrhuje pro Krause dvouletý podmíněný trest, jeho obhajoba žádá zproštění obžaloby. Enevová na svém obvinění trvá a požaduje také odškodnění za nemajetkovou újmu.