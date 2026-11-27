Adam Kraus, který stanul před soudem kvůli obvinění ze znásilnění bývalé partnerky Nikol Enevové, si může pořádně oddechnout. Po měsících jednání konečně přišel verdikt. Obvodní soud pro Prahu 2 herce obžaloby zprostil. Rozhodující roli sehrála mimo jiné nahrávka rozhovoru bývalých partnerů, která se v posledních dnech stala jedním z hlavních témat soudního procesu.
Adam Kraus má důvod k oslavě. Soud ho zprostil obžaloby ze znásilnění, Enevová zuří
Měsíce se řešilo, zda znásilnil bývalou partnerku, teď přišel nečekaný zvrat. Adam Kraus od soudu odešel jako vítěz a obžaloby byl zproštěn. Nikol Enevová ale verdikt odmítá a ve hře je také odvolání.
„Soud nekonstatuje, že se skutek nestal. Podle senátu ale není trestným činem,“ vysvětlil soudce Milan Rossi při vyhlášení rozsudku. Událost, která se měla odehrát v listopadu 2018, totiž soud posuzoval podle tehdy platné právní úpravy. Ta pro naplnění skutkové podstaty znásilnění vyžadovala násilí nebo pohrůžku násilím. Podle soudce se ale v tomto případě takové jednání prokázat nepodařilo. Nová definice znásilnění, která pracuje s principem nesouhlasného pohlavního styku, začala platit až v roce 2025.
Velkou pozornost během procesu přitahovala především zvuková nahrávka rozhovoru Krause a Enevové z doby krátce po údajné události. Enevová původně předložila její sestříhanou verzi, která podle ní zachycovala hercovo doznání. Obhajoba však dlouhodobě tvrdila, že záznam byl upravený a vynechával důležité pasáže. Tento týden proto u soudu konečně zazněl kompletní originál.
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Právě jeho obsah byl pro obhajobu zásadní. Kraus upozorňoval například na pasáž, v níž bývalé partnerce říká: „Pak jsi řekla dost a také bylo dost.“ Enevová na to odpovídá: „No, vždyť jo.“ Herec tvrdil, že sestřihem byla změněna podstata rozhovoru a jeho slova vyzněla jako přiznání, přestože podle něj mluvil o něčem jiném. Soudce při odůvodnění rozsudku uvedl, že originální záznam doplnil kontext a zachycoval situaci, kdy se Kraus snažil bývalou partnerku svést, ale když chtěla, aby přestal, přestal.
Samotný Kraus po vynesení rozsudku neskrýval úlevu. Od začátku jakékoli násilí odmítal a tvrdil, že obvinění souvisí s dlouholetými spory o péči o jejich společného syna. Enevová se k vyhlášení rozsudku nedostavila. Její zmocněnkyně Adéla Hořejší s rozhodnutím nesouhlasí a doufá, že státní zástupkyně podá odvolání.
Zdroj: ČTK