Musíš zhubnout, vezmi si kokain. Modelka poprvé promluvila o branži v módním průmyslu

Australské modelce Bridget Malcolmové v dobách, kdy pracovala pod modelingovou agenturou, bylo řečeno, že pro to, aby si držela své křivky, měla by užívat kokain a provozovat pravidelný sex. To vše musela kvůli své práci modelky podstupovat, přestože jí bylo méně než 18 let.

Bývalá hvězda Victoria's Secret andílků na svém Instagramu po letech mlčení prozradila své špatné zkušenosti ze světa modelingu. V roce 2017 byla vyřazena z týmu Victoria's Secret, protože dosáhla velikosti podprsenky 30 B. Nyní se veřejnosti svěřila se svým příběhem a doufá, že se módní průmysl změní.

Ve videu na Instagramu prozradila, že byla několikrát sexuálně napadena. "Od mého agenta mi bylo mi řečeno, abych užívala kokain kvůli hubnutí, a agentura vyvíjela velký tlak na to, abych si zachovala štíhlé křivky." Následně začala bojovat se svou genderovou identitou, rozvinula se u ní anorexie a ortorexie, úzkost i deprese. Bez alkoholu si už neuměla svůj život představit. "Začala jsem být závislá na Xanaxu (antidepresivum - pozn. red.) a to mi ještě nebylo ani 18 let," pokračovala ve videu.

"O osm let později na mé 26. narozeniny jsem se nervově zhroutila a nemohla rok opustit dům bez záchvatů paniky a silné úzkosti. Ale teď jsem v pořádku, a proto mluvím nahlas. Jsem dost silná na jakoukoli reakci," pokračovala ve své výpovědi, která přichází teprve v jejích 29 letech.

Její posttraumatická stresová porucha jí nedovolila promluvit dřív. Nyní se přes dva roky vyhýbá alkoholu a je čtyři roky po zotavení z poruchy příjmu potravy. Podle jejích slov se konečně cítí šťastná, vyrovnaná a silná.

"Jediným důvodem, proč to dělám, je to, že jsem pevně přesvědčena, že módní průmysl se musí změnit. Práce by neměla zahrnovat týrání, a proto teď mluvím," ukončila své video.