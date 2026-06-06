Jako na nerozlučnou dvojici, která často tvořila pár i před filmovou kamerou či na jevišti, vzpomínají kolegové a přátelé na herce Josefa Abrháma a Libuši Šafránkovou. Do jejich soukromí i společné filmografie můžete nahlédnout v naší galerii.
Abrhám a Šafránková museli svou lásku dlouho tajit. Nakonec spolu vydrželi celý život
Josef Abrhám s Libuší Šafránkovou patřili mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu, a přestože se dali dohromady v době, kdy byl Abrhám zadaný, vydrželi spolu celý život.
Nejstabilnější pár českého showbyznysu
Herec Josef Abrhám a Libuše Šafránková patřili mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu, a přestože se dali dohromady v době, kdy byl Abrhám zadaný, vydrželi spolu celý život. Kolegové a přátelé na ně vzpomínají jako na nerozlučnou dvojici, která často tvořila pár i před filmovou kamerou či na jevišti.
Nejstabilnější pár českého showbyznysu
Herec Josef Abrhám a Libuše Šafránková patřili mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu, a přestože se dali dohromady v době, kdy byl Abrhám zadaný, vydrželi spolu celý život. Kolegové a přátelé na ně vzpomínají jako na nerozlučnou dvojici, která často tvořila pár i před filmovou kamerou či na jevišti.
Potkali se v Činoherním klubu
Budoucí manželé se poprvé potkali v Činoherním klubu začátkem sedmdesátých let. Když Šafránková Abrháma uviděla, měla pronést, že si jej jednou vezme za manžela. Přestože byl herec tou dobou zadaný, po nějakém čase se odvážil pozvat mladší kolegyni na večeři.
Abrahám žil nejdřív s Urbánkovou
Předtím než se Abrhám zamiloval do Šafránkové, žil s Naďou Urbánkovou. Zpěvačka se s Abrhámem seznámila v roce 1968 během natáčení televizního filmu Bahno. „Strašně jsem se do něj zamilovala. Vydrželi jsme pak spolu osm let. Nikdy jsme se nevzali, byl to však jeden z nejdelších vztahů mého života a z mé strany určitě nejsilnější. Jen na ten rozchod nerada vzpomínám,“ prohlásila před časem zpěvačka.
O tom, že ji partner podvádí, se Urbánková podle vlastních slov dozvěděla od své kadeřnice. Abrhám měl přitom v té době poměr s Šafránkovou už více než rok.
Představení rodičům
Poté, co svůj vztah odtajnili, se podle iDnes dvojice rozhodla vzájemně představit rodičům. Když si pak tatínek Šafránkové svého nastávajícího zetě prohlížel, připadal mu prý velmi povědomý. A nakonec si skutečně vzpomněl, že ho již někde viděl. „Ve vlaku, někdy na počátku 60. let, kde ten mladý a velmi smutný hoch seděl s tvářemi v dlaních, a snad i plakal,“ vyprávěl otec Šafránkové. A měl pravdu, jelikož Josef Abrhám tehdy skutečně truchlil. V šestadvaceti letech mu totiž na leukémii zemřela sestra.
Svatba byla v kostele
Svatbu měli v kostele v roce 1976, a přestože působili jako idylický pár, Šafránková výjimečně poodhalila soukromí a přiznala, že i jejich manželství občas potkají neshody. „Asi bych se těžce rozváděla. Je to jako se svatbou v kostele. Ale poctivě a pocitově – někdy čtyřikrát za den," prozradila Šafránková v knize Ghetto vyvolenců od Zuzany Maléřové, která vyšla v roce 1993.
Spory s bulvárem
V roce 2001 se Libuše Šafránková pustila do soudního sporu s redakcemi dvou magazínů, které o ní psaly, že je závislá na alkoholu. Soudy jí daly za pravdu a v každém sporu vyměřily obžalovaným redaktorům a fotografům podmínečné tresty.
Šafránková porazila rakovinu plic
Dvojice si velmi přísně střežila svoje soukromí, a tak se veřejnost i o vážné nemoci, kterou Šafránková prodělala, dozvěděla až zpětně. V roce 2014 herečka oznámila, že porazila rakovinu plic.
Kvůli svému onemocnění si musela oblíbená herečka píchat injekce. „Nejdřív jsem měla trému, ale sestřička, která mě to učila, řekla, že si mám myslet, že třeba dávám prádlo do pračky. Je to činnost jako každá jiná. A tak si teď i v jiných situacích říkám, ano, dávám prádlo do pračky, dávám prádlo do pračky… A jde to. Musí,“ přiznala před lety Šafránková.
Měli jediného syna
Šafránková s Abrhámem měli jediného syna Josefa. S ním se bohužel pojí i jedny z nejtěžších chvil, které museli jako rodiče prožít. Když byly chlapečkovi dva roky, bojoval v nemocnici o život. „Šlo o dvě lumbální punkce míchy a virový zánět mozku. Libuška za ním chodila do špitálu, rodiče tam za dětmi v té době ale moc nesměli,“ popsala těžké okamžiky herečka Zuzana Maléřová v knize Ghetto vyvolenců.
Aby Šafránková mohla být se synem, vymyslela si lest. „Začala chodit na oddělení číst dětem pohádky. A tak byla se synem a viděla, jak se na ni těší další znehybnělí malí pacienti. Pozorovala, jak se jeden z nich po půl roce poprvé posadil, pak vstal. Zázrak,“ vzpomínala na vyprávění Šafránkové Maléřová.
Josef Abrhám mladší má ze dvou vztahů celkem pět dětí.
Dvojice se společně často objevovala před filmovou kamerou
Dvojice se společně často objevovala před filmovou kamerou. Už koncem sedmdesátých let si zahráli v adaptaci divadelní hry Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa (1979) a už o rok později ve slavné komedii Vrchní, prchni! jako filmoví manželé Vránovi.
Svatební cesta do Jiljí (1983)
Dalším snímkem byla romantická komedie Hynka Bočana Svatební cesta do Jiljí (1983).
Společné filmy
Pár se hojně potkával na place i v osmdesátých letech, například v krátkometrážních televizních filmech Jubileum (1985), Dokonalý muž, dokonalá žena (1986) či seriálu Cirkus Humberto (1988).
Další společná tvorba
Manželé si společně zahráli také ve výpravném dvanáctidílném česko-německém seriálu Náhrdelník (1992) a dále ve filmu Všichni moji blízcí (1999), který je situován do roku 1938, bezprostředně po podepsání mnichovské dohody.
Poslední společný snímek
Poslední snímek, ve kterém si dvojice společně zahrála, byl vánoční film Přijde letos Ježíšek? z roku 2013.
Josef Abrahám zemřel 16. května 2022
Zpráva o smrti Josefa Abrháma mnoho jeho kolegů velmi zasáhla. „Jsou chvíle, ke kterým se těžko dá něco říct. Když odejde výjimečný a v tomhle případě i blízký člověk… Strašně toho lituju a myslím na jeho rodinu, vnuky a všechny blízké. Bude mi po něm smutno a myslím, že tady bude strašně chybět,“ řekl dnes ČTK herec a ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský.
Josef Abrhám byl introvert
Režisér Jan Hřebejk, který s Abrhámem natáčel snímky Šakalí léta a Kráska v nesnázích, o slavném herci v rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásil: „Josef Abrhám byl introvert a já jsem si díky němu uvědomil, že nejlepší herci jsou introvertní. Vzpomínám si, jak jedné ze svých kolegyň při natáčení řekl, že se v rolích musí naučit přiznávat. Pochopil, že špičkové herectví vychází z toho, že na sebe herec skrz svou postavu prozradí něco důvěrného.“