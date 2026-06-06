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Abrhám a Šafránková museli svou lásku dlouho tajit. Nakonec spolu vydrželi celý život

Josef Abrhám a Libuše Šafránková
Josef Abrhám a Libuše ŠafránkováFoto: Profimedia.cz
Josef Abrhám a Libuše Šafránková
Josef Abrhám a Libuše ŠafránkováFoto: Profimedia.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Josef Abrhám s Libuší Šafránkovou patřili mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu, a přestože se dali dohromady v době, kdy byl Abrhám zadaný, vydrželi spolu celý život.

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Jako na nerozlučnou dvojici, která často tvořila pár i před filmovou kamerou či na jevišti, vzpomínají kolegové a přátelé na herce Josefa Abrháma a Libuši Šafránkovou. Do jejich soukromí i společné filmografie můžete nahlédnout v naší galerii.

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Nejstabilnější pár českého showbyznysu

Josef Abrhám
Josef AbrhámFoto: ČTK

Herec Josef Abrhám a Libuše Šafránková patřili mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu, a přestože se dali dohromady v době, kdy byl Abrhám zadaný, vydrželi spolu celý život. Kolegové a přátelé na ně vzpomínají jako na nerozlučnou dvojici, která často tvořila pár i před filmovou kamerou či na jevišti.

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