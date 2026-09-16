Nikola Hezucká prožívá po smrti manžela, moderátora Patrika Hezuckého jedno z nejtěžších období svého života. Vedle vlastního smutku ale musí zvládat ještě něco mnohem bolestivějšího – strach jejich malého syna Olivera. Ten se po ztrátě tatínka začíná ptát na věci, které by žádné dítě v jeho věku řešit nemělo. A jeho otázky dávají jasně najevo, jak moc ho otcův odchod zasáhl.
„A ty umřeš?“ Syn Patrika Hezuckého se po jeho smrti bojí, že přijde i o maminku
Nikola Hezucká se vrací k bolestným vzpomínkám na svého manžela Patrika, který zemřel loni v prosinci. Ještě těžší než vlastní smutek je pro ni ale poslouchat otázky malého Olivera. Ten nechápe, proč ostatní děti tatínka mají, on už ne – a proč by mohl přijít také o maminku.
„Maminko, život není fér. Ostatní děti mají tatínka a já ho nemám a já bych ho moc chtěl a moc mi chybí. A já taky umřu brzy jako tatínek? Já nechci umřít tak brzo. A ty umřeš? Maminko, já přeci nemůžu zůstat bez rodičů,“ svěřila se Nikola na Instagramu s tím, co jí syn říká. Oliver tak neřeší jen to, že mu tatínek chybí. Bojí se také vlastní smrti a především toho, že by mohl přijít i o maminku a zůstat úplně sám.
Pro Nikolu je přitom nesmírně těžké vyrovnat se s vlastním žalem poté, co Patrik 5. prosince podlehl rakovině, a zároveň synovi vysvětlovat, proč už se jeho táta nevrátí. Ve vzpomínce na Patrika se vrací k obyčejným chvílím, které dříve působily samozřejmě. Třeba k jeho příchodu domů a Oliverovu veselému volání: „Táto, máš jídlo?“ Dnes by podle svých slov dala všechno za to, aby ještě jednou slyšela otevírající se bránu, Patrikovy kroky a jeho hlas.
„Kdybych tenkrát věděla, že jednou přijde den, kdy bych dala úplně všechno za to, abys ještě jednou prošel touhle bránou,“ napsala Nikola. Zůstalo jí video, několik vteřin zachycujících svět, který by si přála mít zpátky. A zatímco sama bojuje s prázdnem po milovaném muži, musí být silná také pro Olivera. Ten totiž potřebuje nejen odpovědi na své dětské otázky, ale především jistotu, že na světě stále má někoho, kdo ho neopustí.
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Zdroj: Instagram Nikoly Hezucké